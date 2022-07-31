【聲夢傳奇2】Chantel向Nicole傳授比賽心得　Sabrina壓力爆煲狂喊

▲ 《聲夢傳奇2》

《聲夢傳奇2》最新一集出場的學員除有在第三回合中以大比數20:5鍊贏Duncan的XiX四人跳舞小隊，還有紅隊陳晉軒（Jason）《如果可以》VS藍隊趙頌宜（Maggie）《我不好愛》、紅隊趙紫諾（Sabrina）《人質》VS藍隊陳昊廷（Timothy）《垃圾》，以及藍隊蕭呈謙（Nicole）《偶遇》。

被封為「聲夢大魔王」的Sabrina卻因為病足一星期兼聲帶發炎，綵排期間明顯欠自信，更被發現於開場前在化妝間壓力爆煲致爆喊。

最終Sabrina順利完成演出，雖然爆炸不及上一首出戰歌曲《說散就散》，仍贏得好評包括「唱出立體感」、「表達出的情緒仔細兼有對比感」。

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JW大讚Timothy

至於事前遭導師JW王灝兒狠批的Timothy，則發揮超水準表現，展示超強低音實力，更「垃圾」上身唱出頹廢哀怨感，獲評審封為「悲情王子」、「有畫面」兼「蕩氣迴腸」。

JW更是滿意得眼泛淚光：「佢成日畀到驚喜我，一係就令我好嬲，一係令我好驕傲。我哋設計咗呢首歌由最低去到最高係升咗五度嘅，咁就可以畀佢發揮所有嘢。佢所有嘢都好恰當，I Am So Extremely Proud of You！」

▲ Timothy

聲夢小花到場

向來被導師二汶視為「掌上明珠」的Nicole，則因年紀尚幼獻唱《偶遇》時遭JW笑指欠缺「期待感」，並以「美食誘導法」幫Nicole投入感情，而二汶則找來師姐姚焯菲（Chantel）、鍾柔美（Yumi）及詹天文（Windy）向Nicole傳授比賽心得。

最終Nicole以超甜美聲線及表情完成表演，雖然水準有待改善，但網民均大讚她靚女兼有潛質，二汶更直指Nicole有昔日日本少女偶像的清純及甜美氣質。至於Jason及Maggie，則不約而同地將參賽歌曲送給親人，Maggie家姐Elaine更低調到場為妹妹打氣，網民還大讚Elaine靚女。

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Eric Kwok陳奐仁鬥氣

是集另一亮點是陳奐仁與郭偉亮（Eric Kwok）的口舌之戰。事緣紅隊因為有兩名學員失聲，連失兩個回合再戲劇性地「反勝為敗」，陳奐仁此時竟還得勢不饒人謂：「我要努力到失聲，呢個係錯嘅，你有冇見我哋有人失聲吖？啲學員未被Foul已經Bye Bye。」

Eric Kwok聞言即反應甚大謂：「我點會叫學員：『我要你失聲呀』，邊會咁架，你係咪癡咗線呀Hanjin？」之後Eric與JW再為編曲及舞台設計等問題爭拗大會有否偏心等問題，雖然行為偏小學雞，但卻娛樂性十足。

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