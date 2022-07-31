【移民英國】港夫婦移英生活不理想引關注　最新狀況曝光成功獲BNO簽證

▲ CNA最近再公開後續影片，提及阿文和Fiona一家近況。

新加坡媒體《亞洲新聞台（CNA）》早前拍攝的紀錄片《單程（One Way）》，講述港人移民故事，引起廣泛關注。其中一對夫婦阿文和Fiona，到步後面對求職困難，財政觀念也有分歧，一度表示可能會離婚。而CNA最近再公開一段後續影片，由導演及攝影指導分享製作歷程，亦有提及阿文和Fiona一家近況。

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CNA節目《One Way》導演Wei Du及攝影指導Matt Ma最近分享了製作節目原意，公開一些觀眾意見，而最令人關心的是，他們也有提及阿文和Fiona一家四口的近況。首先是他們已成功取得BNO簽證，過程共花費了一年時間。

▲ CNA節目《One Way》導演Wei Du（右）及攝影指導Matt Ma（左）。（影片截圖）

而Fiona工作上亦獲得晉升機會，原本在當地一間餅廠工作的她，受到上司賞識而轉任兼職招聘員，近況更是由兼職再升任為項目經理。現時不只為想求職的港人提供招聘服務，Fiona也會到當地工廠，向僱主解釋港人工作習慣，為他們創造職位，制定求職計劃。至於Fiona的丈夫阿文也正在考車牌，目標是成為貨車司機。Wei Du表示英國車牌筆試很難通過，阿文已失敗兩次，仍繼續努力中。而阿文和Fiona的小兒子正在接受言語治療。

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《One Way》早前記述阿文和Fiona一家移民前後情形。阿文本為司機，英文水平較低；太太Fiona則是一位教師，在香港享有高薪厚職。他們起初期望英國生活較香港舒適，然而到埗後並非一帆風順，除了居住環境未如理想，求職亦屢屢碰壁。而由於他們是持LOTR入境，自動取消先前的BNO簽證，全家需要再重新提交申請，但當時他們也沒有足夠積蓄，滿足簽證的財政要求，令二人在開支上產生了許多爭執，甚至表示「可能會離婚」。

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責任編輯︰王明芳