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【暑假好去處】《中環夏誌》下月推霓虹文化保育展覽　將設導賞團等活動

社會 13:36 2022/07/31

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《中環夏誌》展出瀕危霓虹文化。（機構提供圖片）

踏入第六屆的《中環夏誌》，以「城中野」為主題，由7月16日至9月18日舉行約30項涵蓋各種運動、藝術文化、音樂舞蹈和親子活動。常駐節目包括 「鄧卓越裝置藝術：「A Shoppin’ Baby 民族系列 56不倒B」、「海市荒漠」、「潮藝乒乓」、「山系野營」、「海市荒漠」等，全部免費入場。而《中環夏誌》將於下月首度推出霓虹文化保育展覽「香港霓虹 -- 未完的結局」。

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主辦機構「霓虹交滙」陳倩雯表示，獨一無二、大大小小的霓虹招牌，多年來令香港發光發亮。然而，霓虹文化因各種原因逐漸褪色，成為瀕危行業及工藝。而透過展出數個保育得來並經不同程度修復的餐飲業霓虹招牌，呈現和探討香港霓虹的前世今生，並攜手思考其未完的結局。

該機構稍後並會舉行傳統霓虹招牌製作師傅主持的工作坊示範、導賞團、講座和展覽等，讓公眾深入了解深厚霓虹歷史、獨有製作技藝和設計特色。詳情容後公布。

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責任編輯：郭詩詩

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