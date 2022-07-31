【昏迷女童】天瑜8月有望回家入住新居　獲善心人贈動物牆紙繪蔚藍天花

▲ 小天瑜好快就可以返屋企，周父仲承諾天瑜會打造一個動物園嘅房間俾女兒養病。

2018年，周天瑜確診橫紋肌肉瘤第四期，經歷過多次化療，兩年後於瑪麗醫院進行腫瘤切割手術期間，疑因出現嚴重醫療事故，導致小天瑜心跳一度停頓，更因身體長時間缺氧，腦部嚴重受損，慘變「植物人」。

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早前，其父在Facebook群組「天瑜醫療事故關注組」上載近況，分享一家即將遷入新居開展新生活，

我們的新居將於8月1日入伙，如果一切順利的話，天瑜在8月份就可以回家了。

小天瑜發生醫療事故以來，獲不少熱心人士支持及打氣，今次新居裝修也獲兩間機構義務贊助「動物園牆紙」及「天花板繪漆服務」予小天瑜，讓她有自己的一片天。

天瑜爸爸上載了畫師以人手一筆一筆地繪畫上天花的情況上專頁，畫師在攝氏34度高溫下，在其室內天花繪畫數小時，並表示天瑜不再需要像過去兩年，躺在床上只看到醫院裡那冰冷冷的天花板。天瑜終於可以回家，並擁有自己的房間，天瑜爸爸感謝一路以來幫助過他們的所有人，

在此再次特別鳴謝設計師阿May和負責裝修的吳師傅，為了讓天瑜早日回家，他們在過去三個月裡日夜趕工，以最快的速度完成這個工程，而且一切絕不馬虎，制作十分高質，認真和用心。

天瑜爸爸希望女兒的房間打造成「天瑜的私人動物園」，所以一開始在設計上，便提出了相關要求，

希望在天瑜的房間内加入一些動物園的原素，這是岀於我對天瑜在手術前的一個承諾，熱心網民Aaron和阿May就以他們的人脈和專業把我這個空乏的概念完美落實。我相信天瑜能在這個環境下養病，一定會有更多的進步。

天瑜爸爸感恩獲一大班善心供應商贊助了他們新居内的多樣物資，更感謝他們為天瑜所做的一切！

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責任編輯：王明芳