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【臨時失業支援】接獲47萬宗申請35萬人獲批　有39宗個案涉嫌提供虛假資料

社會 14:24 2022/07/31

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（資料圖片）

政府今日（31日）表示，已完成處理「臨時失業支援」計劃下的所有申請，在47萬宗申請當中，高達35萬名申請人最終獲批資助，超過原來預算的30萬名，總資助額35億元。
 
政府早前提醒申請人在7月8日或之前提出覆檢，在限期前收到30,690宗覆檢個案，其中約27,500宗經覆檢後獲發資助，另約3,190宗維持不獲批的申請結果。政府已完成所有審批和覆檢，並已通知有關申請人其最終覆檢結果。
 
政府稱，在審批及覆檢申請時，貫徹寬鬆處理的原則，就合適個案行使酌情權，例如只差一、兩天便符合30天失業或停工要求，又或失業期間從事散工的情況，只要申請人符合其他申請條件，均獲發資助；同時亦以寬鬆的方法計算申請人在2021年第四季的收入，務求盡量協助申請人滿足收入門檻。
 
政府提到，約12萬宗未獲批的申請中，有約1成未能證明符合申請資格，亦有7.3%2021年第4季的收入不符合要求，其餘被拒原因還包括報稱被僱主要求短暫停工，但工作處所並非受限於第599F章的指定處所（3.6%）、提交申請時，失業／停工日數少於規定（3%）、因個人理由或意願自行離職／停工（0.9%）以及申請人為綜援或第六輪「防疫抗疫基金」下指定措施受助人（0.5%）

政府稱，警方近日就涉嫌透過提供虛假資料，騙取「臨時失業支援」計劃的39宗個案，採取拘捕行動。

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責任編輯：黃小冰

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