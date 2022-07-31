【MIRROR演唱會】23位舞蹈員聯合聲明提4點澄清　籲勿將責任歸咎表演者

MIRROR日前舉行的紅館第4場演唱會發生嚴重意外，事發時一塊電視顯示板從高處墮下即時壓傷舞蹈員，演唱會腰斬演出。

連日來，網絡上出現不少聲稱的眾籌活動，自稱為傷勢嚴重的李啟言（阿MO）眾籌，而ERROR隊長肥仔、So Ching官方Fansclub等已在社交平台呼籲切勿信任何流傳的眾籌活動。

同時，網上討論區，亦有一些網民對MIRROR作出指責。

而今日（7月31日），參與MIRROR演唱會的23位舞蹈員發出聯合澄清聲明，表示不會接受任何傳媒採訪，在調查結果出現前不作任何評論，並以四點澄清，不會匿名發表言論、傷勢以官方發表為準、沒有發起眾籌，以及所有人在賣力演出，勿將責任歸咎於表演者。

聯合澄清聲明如下：

本聲明為曾參與於香港紅磡體育館舉行之MIRROR.WE.ARE LIVE CONCERT 2022演 唱會(下稱該演唱會)之23位舞蹈員之聯合聲明。現階段我們仍然在等待相關部門調查結 果，不便作出任何評論，我們不會接受任何傳媒採訪，請各界見諒。

以下我們將統一澄清：

一) 因近日網上流傳不同的傳言，所有網絡平台流傳的匿名留言全部並非出自有份參與 該演唱會之任何一位舞蹈員，亦絕不會發放任何匿名言論，所有言論僅會通過個人社交平台發佈，請勿誤信任何匿名留言。

二) 受傷之舞蹈員李啟言(阿Mo)，張梓峯(阿峯)，羅德智(Zisac)之健康狀況請以其本人，其家屬或官方單位發放之訊息作準，請勿誤信任何未經證實之消息。

三) 23位舞蹈員均沒有為三位受傷之舞蹈員：李啟言(阿Mo)，張梓峯(阿峯)，羅德智( Zisac)發起眾籌，請勿誤信坊間任何相關之眾籌。

四) MIRROR 12子與我們均賣力演出，此刻與我們一起共渡難關，請勿將責任歸咎於該演 唱會任何一位表演者。

最後，請各位一同為李啟言(阿Mo)，張梓峯(阿峯)及羅德智(Zisac)

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

同時，ERROR隊長梁業（肥仔）、MIRROR成員呂爵安（Edan）亦在個人IG以限時動態的方式上載此聯合聲明。

最新影片：