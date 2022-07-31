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【房屋供應】市建局有望土瓜灣再推千伙首置單位　未來首置供應視乎4項因素

社會 15:20 2022/07/31

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市建局有望在土瓜灣再推千伙首置單位。（資料圖片）

市建局或再有首置盤推出，市建局行政總監韋志成在網誌提及，土瓜灣靠背壟道／浙江街公務員合作社樓宇重建項目，私人土地仍有約50%剩餘未發展的樓面面積，或有潛力提供約1,000個「首置」單位。

韋志成今日（31日）發表網誌，指出市建局和房委會、房協定位不同，由市建局發展公營或資助房屋，只會令市建局財政「有出無入」，影響市區更新。

2019年施政報告中，曾要求市建局積極在其重建項目中，提供更多「首置」單位。韋志成指，能否提供首置項目，要視乎市建局能力，亦要考慮項目情況，一般而言，如項目有以下4項因素，便有條件研究騰出部分資源和土地，撥作發展「首置」單位之用：

  • 規模較大
  • 發展潛力較高（例如項目內私人土地有較多的剩餘地積比率）
  • 或不涉及收購業權
  • 可將並未用盡的政府土地或低效能的街道，一併重整和重新規劃的項目

韋志成舉例指，土瓜灣靠背壟道／浙江街公務員合作社樓宇重建項目，現址樓宇群的樓宇密度較低，私人土地仍有約50%剩餘未發展的樓面面積，重建可以釋放合作社地段的發展潛力，創造空間讓市建局在地盤南面，騰出約三份之一的土地，提供約1,000個「首置」單位。

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記者：陳梓蔚

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