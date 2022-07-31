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【消費券】第二期電子消費券8.7起分階段發放　一文看清不同商場優惠【不斷更新】

社會 15:22 2022/07/31

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熱門 李啟言 MIRROR演唱會 DSE 超市大搜查 白色強人II 消委會 1萬消費券 靚太安樂窩 升中面試 小一派位

政府第二期電子消費券將於8月7日起分階段發放。(資料圖片)

政府第二期電子消費券將於8月7日起分階段發放，不少商場及店舖都推出不同的優惠，TOPick會緊貼最新優惠，不斷更新！

朗豪坊200%回贈大抽獎

朗豪坊將於8月5日起至9月4日推出「朗豪坊200%回贈大抽奬」，LP CLUB會員以電子支付工具*於場內單一消費滿HK$500，即可於朗豪坊手機應用程式內登記換領抽獎機會一次 （每人最多可換領5次），最多可贏取200%回贈，即HK$1,000商場現金禮券，或500,000會員積分，各30份；加上其他獎品多達10,000份，即抽即中，人人有份！

朗豪坊200%回贈大抽奬活動詳情：

  • 推廣期： 8月5日 至 9月4日晚上11時
  • 抽獎期： 8月5日上午11時 至 9月11日晚上11時
  • 抽獎方法： LP CLUB會員於推廣期內以電子支付工具*於場內單一消費滿HK$500，即可於朗豪坊手機應用程式內登記換領抽獎機會一次（每人最多可換領5次）

*電子支付工具包括信用卡、借記卡、易辦事、八達通、Apple Pay、Android Pay、三星智付、支付寳、微信支付、銀聯閃付、拍住賞及信用卡現金回贈獎賞。

民坊旗下商場消費可享100%回贈

為鼓勵市民消費，民坊旗下25個商場即將推出「100%消費回贈優惠」，送出價值港幣200萬元現金券，顧客以電子貨幣消費滿港幣50元，即送價值港幣50元的餐飲現金券，送完即止。

民坊「100%消費回贈優惠」詳情：

  • 換領日期：活動期間，至換完即止
  • 換領方法：於商場於即日以電子貨幣累積消費滿港幣 50 元或以上，憑最多兩張不同商戶的機印刷發票（最少一張由餐飲商戶發出），即有機會免費換領價值港幣50元的餐飲商戶優惠券（隨機附送）。
  • *每人每日憑票每組有效發票只可換領一次
  • **現金券總值港幣200萬元

換領地點及時間： 早上11時至晚上10時（商場客戶服務櫃檯）（晚上 9 時後發出之發票，可於翌日同一時段作換領用途，逾期無效） 早上10時至下午5時30分（商場管理處）（下午4時30分後發出之發票 ，可於翌日同一時段作換領用途，逾期無效） 參與商戶： https://tinyurl.com/25snerfe

政府派發電子消費券　一文看清最新商場商戶優惠：https://bit.ly/3xdMkJc

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

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記者：TOPick港聞組

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