【消費券】第二期電子消費券8.7起分階段發放　一文看清不同商戶優惠【不斷更新】

▲ 政府第二期電子消費券將於8月7日起分階段發放。(資料圖片)

政府第二期電子消費券將於8月7日起分階段發放，不少商場及店舖都推出不同的優惠，TOPick會緊貼最新優惠，不斷更新！

Pricerite實惠

8月7日發放第二期消費券，Pricerite實惠由即日起推出「消費券至抵狂賞」推廣活動，由8月5日至9月8日期間推出多款優惠產品，多款傢俬及家品低至2折發售，所有優惠產品先到先得，售完即止。

優惠勁減包括：

Turbo Italy 10"超強力風速直流3D循環扇由1398元減至1098元再買一送一

TSUiClass按摩椅19800元減至12400元，用消費券額外減至9990元

OSIM迷你天王由9990元減到4680元

同時，8月5日至9月8日期間，購買傢俬滿$2,000或以上，即送Pricerite實惠梳化購物券$500一張；於門市購買家品／食品／家電／寵物產品滿$200，即送Pricerite實惠購物券總值$200 (家品券一張、小型電器券一張、食品券一張、寵物產品券一張; 共四張)，多買多送，送完即止。

港鐵旗下商場

12個港鐵商場推出「仲夏狂賞」優惠，MTR Mobile登記用戶於指定類別商戶消費，並成功透過MTR Mobile自助登記賺分，即可換領商場電子優惠券，最高可享$1,600回贈獎賞。

參與港鐵商場包括：

德福廣場、青衣城、PopCorn、The LOHAS康城、杏花新城、綠楊坊、連理街、Citylink、駿景廣場、海趣坊、新屯門商場及恒福商場。

恒基地產旗下７個商場

MCP CENTRAL & MCP DISCOVERY（新都城中心2期及3期）、MOSTown新港城中心、荃灣千色匯、元朗千色匯、沙田中心．沙田廣場、屯門時代廣場及利奧坊，於8月12日起推出「夏日購物3倍Fun」，為H·COINS會員帶來3重著數獎賞。會員於活動期間每累積消費達HK$1,000，除了賺取基本消費COINS更可獲贈戲院禮券及額外2,000 COINS。詳情可參閱官方網站。

沙田新城市廣場

即日至2022年9月30日，推出「夏日消費券獎賞」，派總值$3,000萬元商場電子禮券，最高可獲贈價值逾$5,000元商場消費禮券。單日以電子消費滿HK$2,000，最多可累積3張不同商戶單據，可獲總值$520商戶電子禮券，包括$100一期時裝及配飾電子禮券1張、$100三期時裝及配飾電子禮券1張等。

單日以電子消費滿$8,000，可獲總值$1,450商戶電子禮券，包括$500時裝及三期珠寶電子禮券1張、$100一期時裝及配飾電子禮券1張、$100三期時裝及配飾電子禮券2張等。單日以電子消費滿$18,000，可獲總值$3,150戲院、一田及商戶電子禮券，包括Movie Town電影禮券1張、$100兒童服飾及生活時尚禮券1張、$500時裝及三期珠寶電子禮券2張等。

上水廣場

由8月7日至9月30日，推出「勁賞消費月」，透過6大電子支付平台到場消費回贈最高可達HK$24,000。由8月7日起，The Point會員只需於上水廣場 (2樓至5樓) 商戶以電子貨幣即日消費滿HK$9,000，即可享總值HK$700商場電子優惠劵；即日消費滿HK$60,000，即可享總值HK$5,500商場電子優惠劵；即日消費滿HK$150,000，更可享總值HK$15,000商場電子優惠劵。

獎賞總值超過HK$21,000同時還可賺取積分換領Point Dollar，各款商場電子優惠券更分別適用於場內逾75間人氣零售及食肆商戶。

由8月15日起，再推出分別以時尚服裝、美容彩妝、影音器材及家庭電器及珠寶鐘錶商戶消費獎賞，總值逾HK$2,800商戶電子優惠券。

PopWalk 天晉滙多重消費獎賞活動

推出「Sweetie Summer」 活動，由即日起至8月31日期間，The Point會員於PopWalk天晉滙任何商戶，即日電子消費滿HK$200並成功登記積分，即可獲享2X會員積分；消費滿HK$400，即可獲得HK$40 PopWalk美食滋味電子優惠券；消費滿HK$600，即送 HK$70 PopWalk美食滋味電子優惠券；消費滿HK$800，更額外贈送 HK$20 Point Dollar。

由8月7日起， PopWalk推出「消費精明賞 - 第二擊」，The Point會員只需於推廣期內，於PopWalk天晉滙即日電子消費滿HK$300，即可獲享HK$40 PopWalk美食滋味電子優惠券；消費滿HK$1,500即可享合共HK$300商場電子優惠券組合；消費滿HK$4,500更可享高達HK$1,000回贈。

ELEMENTS圓方推「盛夏購物四重賞」

8月上旬，ELEMENTS圓方將透過旗下手機應用程式，向ELEMENTS Club 會員及特選「圓方之友」派發總值1,000元 ELEMENTS圓方帶指定消費餐飲電子禮券，合共送出逾總值1,000萬元餐飲電子禮券。

此外，由8月1日至31日，顧客以指定之電子貨幣於場內的零售商戶即日消費滿5,000元，即享合共總值2,000元獎賞。另消費滿60,000元可享總值28,000元驚喜禮遇。

與此同時，ELEMENTS圓方與銀聯攜手帶來「銀聯額外消費獎賞」，顧客憑合資格之銀聯支付方式於場內指定商戶即日消費滿指定金額，除可換領場內獎賞，更可額外獲贈最高1,200元 ELEMENTS圓方電子禮券。商場亦推出「周末時尚服飾獎賞」，顧客於指定日子憑指定時尚服飾消費單據換領消費獎賞時，更可額外獲得總值1,000元獎賞。

荃灣廣場抽獎贏iPhone 13

新鴻基地產旗下荃灣廣場即日至31日期間推出「SUMMER FUN即抽即中賞」，消費滿HK$500，即有機會贏走iPhone 13 Pro Max、Dyson V15 Detect™ Absolute Extra吸塵機、任天堂Switch Lite、Apple Watch Series 7等超過3萬份獎品；每人每日最多可參加3次抽獎機會。此外，推廣期間更特設多重消費獎賞，賺取HK$350商場電子贈券，The Point會員可享消費積分，轉換為Point Dollar即可於參與商戶當錢使。

另外，於場內消費購物滿HK$3,000，即送HK$100商場電子贈券組合；消費滿HK$7,000即享HK$250一田及商場電子贈券組合，贈券涵蓋餐飲、時尚生活、超市百貨等商戶。

朗豪坊200%回贈大抽獎

朗豪坊將於8月5日起至9月4日推出「朗豪坊200%回贈大抽奬」，LP CLUB會員以電子支付工具*於場內單一消費滿HK$500，即可於朗豪坊手機應用程式內登記換領抽獎機會一次 （每人最多可換領5次），最多可贏取200%回贈，即HK$1,000商場現金禮券，或500,000會員積分，各30份；加上其他獎品多達10,000份，即抽即中，人人有份！

朗豪坊200%回贈大抽奬活動詳情：

推廣期： 8月5日 至 9月4日晚上11時

抽獎期： 8月5日上午11時 至 9月11日晚上11時

抽獎方法： LP CLUB會員於推廣期內以電子支付工具*於場內單一消費滿HK$500，即可於朗豪坊手機應用程式內登記換領抽獎機會一次（每人最多可換領5次）

*電子支付工具包括信用卡、借記卡、易辦事、八達通、Apple Pay、Android Pay、三星智付、支付寳、微信支付、銀聯閃付、拍住賞及信用卡現金回贈獎賞。

民坊旗下商場消費可享100%回贈

為鼓勵市民消費，民坊旗下25個商場即將推出「100%消費回贈優惠」，送出價值港幣200萬元現金券，顧客以電子貨幣消費滿港幣50元，即送價值港幣50元的餐飲現金券，送完即止。

民坊「100%消費回贈優惠」詳情：

換領日期：活動期間，至換完即止

換領方法：於商場於即日以電子貨幣累積消費滿港幣 50 元或以上，憑最多兩張不同商戶的機印刷發票（最少一張由餐飲商戶發出），即有機會免費換領價值港幣50元的餐飲商戶優惠券（隨機附送）。

*每人每日憑票每組有效發票只可換領一次

**現金券總值港幣200萬元

換領地點及時間： 早上11時至晚上10時（商場客戶服務櫃檯）（晚上 9 時後發出之發票，可於翌日同一時段作換領用途，逾期無效） 早上10時至下午5時30分（商場管理處）（下午4時30分後發出之發票 ，可於翌日同一時段作換領用途，逾期無效） 參與商戶： https://tinyurl.com/25snerfe

政府派發電子消費券 一文看清最新商場商戶優惠：https://bit.ly/3xdMkJc

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記者：TOPick港聞組