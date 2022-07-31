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【第五波疫情】多1名染疫者離世　22個月大女嬰仍危殆

社會 16:33 2022/07/31

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醫院管理局總行政經理（醫療成效及科技管理）關慧敏。（資料圖片）

本港新冠疫情持續，今日（31日）新增4,631宗確診。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君及醫院管理局總行政經理（醫療成效及科技管理）關慧敏下午出席疫情記者會。

關慧敏表示，現時有逾1494人留醫，新增6人情況危殆，5人情況嚴重，目前共有21名危殆及27名嚴重病人留醫，其中有12名危殆病人要留醫深切治療部，其中22月大女嬰仍危殆。

另外，再多1名染疫者離世，涉及82歲男士，沒有接種疫苗。他本身有糖尿病、高血壓及脂肪肝，7月25日因咳嗽及頭疼到普通科門診求醫，留深喉樣本後發現確診，7月27日到指定診所求醫時情況穩定，獲處方新冠口服藥，因為當刻沒有發燒、心跳及維生指數正常，便回家繼續觀察病情，惟患者7月29日因發燒及咳嗽入院，留醫內科病房，其後病情惡化，併發肝及腎衰竭，延至昨日離世。

院舍方面，葵芳居出現陽性個案，1名院友確診，有7名院友需要檢疫。

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記者：黃小冰

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