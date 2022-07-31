【MIRROR演唱會】23位舞蹈員發表聯合聲明澄清3點　籲公眾勿將責任歸咎MIRROR

▲ 23位舞蹈員發表聯合聲明澄清3點，籲公眾勿將責任歸咎MIRROR。（資料圖片）

人氣男團MIRROR演唱會嚴重事故，導致舞蹈員兩傷意外，其中李啟言阿Mo仍在伊利沙伯醫院深切治療部留醫，院方指，按照既定臨牀情况分類準則，暫列為危殆（詳情即看【下一頁】）。

今日（31日）參與MIRROR演唱會的23位舞蹈員，發出聯合澄清聲明，指現階段不便作任何評論，亦不會接受任何採訪。由於近日網上流傳不同的傳言，他們澄清所有網絡平台流傳的匿名留言全部並非出自有份參與該演唱會之任何一位舞蹈員，亦絕不會發放任何匿名言論，所有言論僅會通過個人社交平台發佈，請公眾勿誤信任何匿名留言。

另外，他們亦呼籲公眾請勿信未經證實傷勢消息，受傷舞蹈員的情況由其家屬或官方單位發放之訊息作準；同時，23位舞蹈員均沒有為三位受傷的舞蹈員發起眾籌，呼籲勿誤信坊間任何相關之眾籌。

此外，他們亦希望公眾請勿將責任歸咎於該演唱會任何一位表演者，「MIRROR 12子與我們均賣力演出，此刻與我們一起共渡難關，請勿將責任歸咎於該演唱會任何一位表演者。」

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記者：李榮忠