【第五波疫情】新增4,634宗確診個案　再多1名患者不治【不斷更新】

▲ （林宇翔攝）

本港新冠疫情持續，確診個案維持每日數千宗。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君及醫院管理局總行政經理（醫療成效及科技管理）關慧敏今日（31日）下午出席疫情記者會。

今日新增4,634宗確診個案，包括4,455宗本地個案及179宗輸入個案，另錄1宗離世個案。

【16:45】

至於該1,240宗恩恤安排是以每次探訪或是人數作計算，張竹君指暫時不清楚，但會每次外出由政府安排點對點接送。

【16:35】

被問到受傷舞蹈員李啟言最新情況，關慧敏表示由於仍然界定為情況危殆，但維生指數屬正常，至於是次恩恤探訪，她指公立醫院一直有相關安排。

張竹君指，檢疫人士可以申請暫時離開探訪病危家屬或到殯儀館，去年4月1日至今年3月31日衞生署共批出1,240宗恩恤安排。

【16:30】新增1宗離世個案

本港今日新增1宗離世個案，為一名82歲男病人，他未有接種疫苗，有糖尿、血壓高及脂肪肝，在7月25日因頭痛及咳嗽求診，但在7月29日發燒及咳嗽入住內科病房，及後併發肝及腎衰竭，延至昨日不治；早前確診22個月大女嬰仍然危殆。

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記者：TOPick港聞組