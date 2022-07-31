【財爺網誌】陳茂波：第2季GDP按年收縮　下月難免要再調低全年經濟預測

▲ 陳茂波透露，昨日特意到動漫節逛逛感受現場氣氛，希望更深入了解本地年青人的創作，以及展商今年的生意情況。（陳茂波網誌）

財政司司長陳茂波表示，環球經濟明顯惡化，影響香港經濟表現，預告明日公布第2季本地生產總值，按年比較仍然收縮，下月中對本港全年經濟預測進行覆檢時，相信將難免要再次將其調低。

陳茂波今日在網誌中表示，美國聯儲局上周加息0.75厘，市場憂慮美國經濟出現衰退，加上國際貨幣基金組織日前警告，環球經濟衰退的機會有所增加。他透露，本港第2季本地生產總值，按年比較仍然收縮，雖然跌幅會較第1季收窄，但形容情況難言理想。

他表示，考慮到全球以至本港經濟形勢的最新發展，下月中我們對本港全年經濟預測進行覆檢時，相信將難免要再次將其調低。

陳茂波解釋，美歐央行相繼加息，經濟轉趨疲弱，本港出口表現將受到拖累；而在美國大幅加息下，港息有趨升的壓力，將影響港股和物業等資產價格，並削弱市民消費意欲；固定投資方面，整體經濟前景轉弱加上加息陰霾，會加重企業借貸成本和經營壓力，對整體投資亦造成負面影響。

不過，陳茂波提到，下星期開始分期發放的第二階段消費券，可望為本地市道帶來提振作用，相信零售及餐飲市道可望有較顯著的改善。他又指，日前曾到剛閉幕的書展和這周末正進行的動漫節，形容親身感受到這些主題式活動，能夠吸引相當的人流和消費。

他又指，在防疫抗疫方面，今屆特區政府以科學為本、循證抗疫、精準防控為原則，務求作出適當調整，以最少的代價達致最大的效果，減低對社會正常活動和旅客的影響。

陳茂波續指，政府正全力籌備11月舉行的「國際金融領袖投資峰會」，加上同期舉行的香港國際七人欖球賽，形容是香港受疫情困擾兩年多來，恢復與海外聯繫的具國際性標誌的實體項目，將有助激活香港與國際間的聯繫，也有助彰顯香港國際金融中心的地位。

他又透露，即將發行的第七批銀色債券，發行額將大幅加碼到最多450億元，遠高於年初在財政預算案提出的350億元下限；保證息率亦上調到4厘，高於去年的3.5厘，金管局將會公布相關詳情。

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記者：胡偉明