【新冠疫苗】科學委員會今日討論３歲以下幼童打針　香港醫學會支持降低接種年齡

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聯合科學委員會周一（8月1日）開會討論３歲以下兒童打針事宜，香港醫學會（31日）表示，支持降低接種年齡至6個月至3歲。

香港醫學會會長鄭志文表示，美國疾病控制和預防中心在6月中已通過讓6個月至5歲小童接種新冠疫苗，至今未有嚴重事故，認為降低接種年齡於臨床數據上是可行，應該相信科學。

不過他提到，當地小童接種率偏低，有調查指是因家長擔心疫苗產生嚴重副作用，多於子女感染後產生的問題；鄭志文認為，認為若通過降低接種年齡的建議，政府及醫學團體應加強解說。

醫學會傳染病顧問委員會聯席主席及兒科專科醫生陳以誠也表示，Omicron變種病爆發以來，多了染疫童因急性壞死性腦炎死亡，故兒科醫生普遍希望可將接種年齡降至6個月到3歲，他也料委員會會通過放寬接種年齡的決定。

至於當局研縮短入境檢疫期，醫學會傳染病顧問委員會聯席主席曾祈殷就認為，縮短檢疫期不會增加社區傳播風險，但實施的同時也應增核酸檢測次數、快出檢測結果的時間，以及配合電子手帶等措施，相信可確保病毒不會流入社區。

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記者：黃小冰