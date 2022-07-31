  • 33°C
香港時間 : 2022731日 (週日) 17:28
靚太生活雜誌

會員專區

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 李啟言 MIRROR演唱會 DSE 超市大搜查 白色強人II 消委會 1萬消費券 靚太安樂窩 升中面試 小一派位
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【MIRROR演唱會】前夫關注組「反口」暫不關閉　列出3大重點：事件一定要有人負責

娛樂 16:42 2022/07/31

分享：

分享：

熱門 李啟言 MIRROR演唱會 DSE 超市大搜查 白色強人II 消委會 1萬消費券 靚太安樂窩 升中面試 小一派位

在今年6月初，由鏡粉（MIRROR粉絲）老公所開設的社交平台專頁「我老婆嫁左比Mirror導致婚姻破裂關注組」發布帖文，宣布將於MIRROR舉行演唱會後會永久關閉專頁。

前夫版主表示，是因為對今次MIRROR演唱會的安排極度不滿，因此下此決定。

暫不關閉關注組

可是意想不到卻發生不幸事件，MIRRROR演唱會在第4場演出卻發生嚴重意外，當中舞蹈員阿Mo李啟言被螢幕擊中受重傷，現在仍留醫伊利沙伯醫院深切治療部。

因此，「我老婆嫁左比Mirror導致婚姻破裂關注組」在今日（7月31日）下午發文，表示暫不關閉關注組，解釋原因並提出重點，寫道：

事情發生咗幾日
希望大家嘅情緒都可以稍為平復
各位仲有漫長嘅路要行
 以下3樣嘢係我同兩位admin商量後得出嘅共識：
1）呢幾日有好多post同pm係同姦夫打氣
開group以嚟我都堅持呢度係前夫group唔係fc
所以嗰d（啲） post我唔可以出
但姜太同我講大家需要一個出口
一陣我會將已投稿嘅我會cap低一次過出哂
如果你有說話未曾講
可以去嗰d（啲） post集中留言講
2）喺未有正式調查結果出嚟之前
希望大家將怒火保留住唔好吹熄
香港人唔好咁善忘
今次事件一定要有人負責
琴日soching同肥仔都講過佢地（哋）無為呀（阿）mo眾籌
請大家唔好比（俾）人濫用你地嘅善意
3）你話我反口就反口啦
但我地（哋）認為而加唔係適當時候close group
我prefer happy ending

最後，版主表示：

演唱會未完 我地（哋）嘅責任都未完
勿忘初衷，我開group嘅時候係想大家都開心，之後close group嘅時候大家依然都開心，亦都係唯一目的！
#mo早日康復

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

【MIRROR演唱會】23位舞蹈員聯合聲明提4點澄清　籲勿將責任歸咎表演者
今日 15:22
【MIRROR演唱會】23位舞蹈員聯合聲明提4點澄清　籲勿將責任歸咎表演者
【MIRROR演唱會】張敬軒Ian聘請專家顧問團隊　提供心理輔導助舞蹈員走出心理陰霾
今日 10:19
【MIRROR演唱會】張敬軒Ian聘請專家顧問團隊　提供心理輔導助舞蹈員走出心理陰霾
【MIRROR演唱會】傷者張梓峯出院後首度發文　發帖文為好拍檔阿Mo祈禱打氣
12:08 2022/07/30
【MIRROR演唱會】傷者張梓峯出院後首度發文　發帖文為好拍檔阿Mo祈禱打氣

你可能感興趣

【MIRROR演唱會】23位舞蹈員聯合聲明提4點澄清　籲勿將責任歸咎表演者
今日 15:22
【MIRROR演唱會】23位舞蹈員聯合聲明提4點澄清　籲勿將責任歸咎表演者
【MIRROR演唱會】張敬軒Ian聘請專家顧問團隊　提供心理輔導助舞蹈員走出心理陰霾
今日 10:19
【MIRROR演唱會】張敬軒Ian聘請專家顧問團隊　提供心理輔導助舞蹈員走出心理陰霾
【MIRROR演唱會】傷者張梓峯出院後首度發文　發帖文為好拍檔阿Mo祈禱打氣
12:08 2022/07/30
【MIRROR演唱會】傷者張梓峯出院後首度發文　發帖文為好拍檔阿Mo祈禱打氣
娛樂人物職業 Mirror 歌手 演唱會

最高瀏覽

【移民英國】港夫婦移英生活不理想引關注　最新狀況曝光成功獲BNO簽證
今日 12:53
【移民英國】港夫婦移英生活不理想引關注　最新狀況曝光成功獲BNO簽證
【超市大搜查】高納易致水腫高血壓　43款急凍餃子鈉含量檢閲
16:40 2022/07/28
【超市大搜查】高納易致水腫高血壓　43款急凍餃子鈉含量檢閲
【另類三觀】公屋富戶積蓄達7位數自稱人生勝利組　「五無」中佬：退休做保安
12:56 2022/07/30
【另類三觀】公屋富戶積蓄達7位數自稱人生勝利組　「五無」中佬：退休做保安