【MIRROR演唱會】前夫關注組「反口」暫不關閉　列出3大重點：事件一定要有人負責

在今年6月初，由鏡粉（MIRROR粉絲）老公所開設的社交平台專頁「我老婆嫁左比Mirror導致婚姻破裂關注組」發布帖文，宣布將於MIRROR舉行演唱會後會永久關閉專頁。

前夫版主表示，是因為對今次MIRROR演唱會的安排極度不滿，因此下此決定。

暫不關閉關注組

可是意想不到卻發生不幸事件，MIRRROR演唱會在第4場演出卻發生嚴重意外，當中舞蹈員阿Mo李啟言被螢幕擊中受重傷，現在仍留醫伊利沙伯醫院深切治療部。

因此，「我老婆嫁左比Mirror導致婚姻破裂關注組」在今日（7月31日）下午發文，表示暫不關閉關注組，解釋原因並提出重點，寫道：

事情發生咗幾日

希望大家嘅情緒都可以稍為平復

各位仲有漫長嘅路要行

以下3樣嘢係我同兩位admin商量後得出嘅共識：

1）呢幾日有好多post同pm係同姦夫打氣

開group以嚟我都堅持呢度係前夫group唔係fc

所以嗰d（啲） post我唔可以出

但姜太同我講大家需要一個出口

一陣我會將已投稿嘅我會cap低一次過出哂

如果你有說話未曾講

可以去嗰d（啲） post集中留言講

2）喺未有正式調查結果出嚟之前

希望大家將怒火保留住唔好吹熄

香港人唔好咁善忘

今次事件一定要有人負責

琴日soching同肥仔都講過佢地（哋）無為呀（阿）mo眾籌

請大家唔好比（俾）人濫用你地嘅善意

3）你話我反口就反口啦

但我地（哋）認為而加唔係適當時候close group

我prefer happy ending

最後，版主表示：

演唱會未完 我地（哋）嘅責任都未完

勿忘初衷，我開group嘅時候係想大家都開心，之後close group嘅時候大家依然都開心，亦都係唯一目的！

#mo早日康復