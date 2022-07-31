【MIRROR演唱會】前夫關注組「反口」暫不關閉 列出3大重點：事件一定要有人負責
在今年6月初，由鏡粉（MIRROR粉絲）老公所開設的社交平台專頁「我老婆嫁左比Mirror導致婚姻破裂關注組」發布帖文，宣布將於MIRROR舉行演唱會後會永久關閉專頁。
前夫版主表示，是因為對今次MIRROR演唱會的安排極度不滿，因此下此決定。
暫不關閉關注組
可是意想不到卻發生不幸事件，MIRRROR演唱會在第4場演出卻發生嚴重意外，當中舞蹈員阿Mo李啟言被螢幕擊中受重傷，現在仍留醫伊利沙伯醫院深切治療部。
因此，「我老婆嫁左比Mirror導致婚姻破裂關注組」在今日（7月31日）下午發文，表示暫不關閉關注組，解釋原因並提出重點，寫道：
事情發生咗幾日
希望大家嘅情緒都可以稍為平復
各位仲有漫長嘅路要行
以下3樣嘢係我同兩位admin商量後得出嘅共識：
1）呢幾日有好多post同pm係同姦夫打氣
開group以嚟我都堅持呢度係前夫group唔係fc
所以嗰d（啲） post我唔可以出
但姜太同我講大家需要一個出口
一陣我會將已投稿嘅我會cap低一次過出哂
如果你有說話未曾講
可以去嗰d（啲） post集中留言講
2）喺未有正式調查結果出嚟之前
希望大家將怒火保留住唔好吹熄
香港人唔好咁善忘
今次事件一定要有人負責
琴日soching同肥仔都講過佢地（哋）無為呀（阿）mo眾籌
請大家唔好比（俾）人濫用你地嘅善意
3）你話我反口就反口啦
但我地（哋）認為而加唔係適當時候close group
我prefer happy ending
最後，版主表示：
演唱會未完 我地（哋）嘅責任都未完
勿忘初衷，我開group嘅時候係想大家都開心，之後close group嘅時候大家依然都開心，亦都係唯一目的！
#mo早日康復
撰文 : TOPick柴犬出動