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【房屋供應】市建局強調由局方發展公營房屋不可行　或令財政「有出無入」

社會 16:41 2022/07/31

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市建局強調由局方發展公營房屋不可行。（資料圖片）

市建局行政總監韋志成今日（31日）發表網誌，指出市建局和房委會、房協定位不同，由市建局發展公營或資助房屋，只會令市建局財政「有出無入」，影響市區更新。

網誌提到，最近有部份意見認為，以現時市建局穏健的財務狀況，可以承擔發展公營房屋的職能。韋志成認為有關說法並不可行，他以土瓜灣六個重建項目為例解釋，6個項目涉及約120萬平方呎住宅樓面，需動用超過140億元，作為收購業權、補償受影響租戶，以及進行拆卸及平整地盤工程等的開支。

若將這些項目的土地撥作興建及提供公屋之用，市建局便不能將土地招標從而收取前期款項。韋志成指，目前政府和市建局之間無回撥補償支出機制，讓政府可以補償市建局在收購私人物業業權所承擔的開支，在此情況下，將導致市建局的財政儲備「有出無入」，直接影響可以用於推動市區更新的資源和能力。

他又假設房委會補償市建局收購開支，換取土地興建公屋，但情況同樣不可行。他解釋，以每個公營房屋單位平均約300平方呎計算，該項目地盤可作發展的樓面面積，只可以提供約4,000個單位；惟每個公屋單位的建築成本約65萬元，140億的資金，足讓房委會興建約21,000多個單位了。如此不單減少了私人市場住宅單位的供應，連帶可提供的公屋單位數量，亦會大減。這種做法，屬房委會及市建局的「雙輸」局面。

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記者：陳梓蔚

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