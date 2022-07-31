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【MIRROR演唱會】調查小組明召首會議　調查涉事人士有否疏忽失職

社會 16:45 2022/07/31

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熱門 李啟言 MIRROR演唱會 DSE 超市大搜查 白色強人II 消委會 1萬消費券 靚太安樂窩 升中面試 小一派位

西九龍總區重案組及政府化驗師今午抵紅館（曾秋文攝）

人氣男團MIRROR演唱會嚴重事故，舞蹈員李啟言阿Mo仍在伊利沙伯醫院深切治療部留醫，西九龍總區（刑事）警司鐘雅倫率重案組約30人下午約3時到紅館調查，政府化驗師亦於下午約4時半抵達紅館。文化體育及旅遊局表示，工作小組將於明日（1日）舉行首次會議，工作涵蓋查找事故成因，跟進涉事人士有否疏忽失職，提出建議以防止同類事件再度發生。文化體育及旅遊局局長楊潤雄會親自督導有關調查，並統籌各方面的工作。

由康樂及文化事務署助理署長領導的工作小組，將於明日舉行首次會議，工作涵蓋查找事故成因，提出建議並跟進，以防止同類事件再度發生。勞工處正根據《職業安全及健康條例》調查主辦單位有否依法保障員工安全。警務處亦已加入調查是否涉及專業疏忽或其他刑事責任，並將聯絡相關人士協助調查。

立法會體育、演藝、文化及出版界議員霍啟剛表示，據其了解，相關部門需7至8周調查案件，已促縮短相關時間，讓各界盡快知道事故原因。

對於仍未有公司承擔事故的天空屏幕升降威吔機及鋼纜責任，霍啟剛希望市民給予調查小組空間跟進，在沒有證據下作出指責，並非負責任做法，據他了解調查需時7至8周，他透露已向當局反映，希望盡量壓縮程序，讓各界盡快知道事故原因。他又指，暫時沒聽說有演唱會將取消。

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記者：鄧凱文

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