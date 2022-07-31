  • 33°C
香港時間 : 2022731日 (週日) 17:28
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 李啟言 MIRROR演唱會 DSE 超市大搜查 白色強人II 消委會 1萬消費券 靚太安樂窩 升中面試 小一派位
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【經濟預測】梁兆基料本港全年經濟或現負增長　促港府11月前恢復對外免檢疫通關

政治 16:53 2022/07/31

分享：

分享：

熱門 李啟言 MIRROR演唱會 DSE 超市大搜查 白色強人II 消委會 1萬消費券 靚太安樂窩 升中面試 小一派位

香港總商會總裁梁兆基。（經濟日報資料圖片）

香港總商會總裁梁兆基估計，本港今年全年經濟有有可能出現負增長，形容通關問題近在眉睫，認為港府應該在今年11月之前，恢復與國際免檢疫通關。

政府預告會再下調本港全年經濟增長預測，梁兆基今日在一個電視節目上表示，總商會今年2月已調低經濟增長至1.2%，但第5波疫情和俄烏戰爭比想像中長，估計第2季數字相當難看，形容今年整個上半年是負增長。

梁兆基相信，本港今年下半年經濟並不樂觀：「相信下半年現在第3季，經濟看不到有好訊息，除非第4季全面通關；但即使如此，外圍局勢不穩定，最近出口都減慢，所以下半年都不樂觀。」

他希望，香港毋須等到今年11月舉行國際金融論壇和香港國際七人欖球賽時，才有限度實施對外免檢疫通關。

梁兆基說：「現在全球差不多其他城市都開放，香港作為國際金融中心，對外交往是相當重要，現在已放慢步伐一段很長時間，擔心再不通關的情況下，我們會流失很多生意機會或未來增長機遇，所以現在通關是近在眉睫。」

對於美國聯儲局上周再度加息，梁兆基預計，本港銀行年底加息機會相對較大。至於對樓價影響方面，他認為，由於本港私樓需求仍然強勁，加息只會令樓價緩慢下降。

政府派發電子消費券　一文看清最新商場商戶優惠：https://bit.ly/3xdMkJc

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：胡偉明

相關文章

【財爺網誌】陳茂波：第2季GDP按年收縮　下月難免要再調低全年經濟預測
今日 16:03
【財爺網誌】陳茂波：第2季GDP按年收縮　下月難免要再調低全年經濟預測
【恢復通關】政府研縮酒店檢疫期至「5+2」或「4+3」　待8月上旬拍板同步推安心出行「紅黃碼」
16:21 2022/07/25
【恢復通關】政府研縮酒店檢疫期至「5+2」或「4+3」　待8月上旬拍板同步推安心出行「紅黃碼」
【通關安排】鄧炳強：疫情穩定後深圳灣口岸推全日通關　另啟動蓮塘香園圍旅檢服務
今日 10:44
【通關安排】鄧炳強：疫情穩定後深圳灣口岸推全日通關　另啟動蓮塘香園圍旅檢服務

你可能感興趣

【財爺網誌】陳茂波：第2季GDP按年收縮　下月難免要再調低全年經濟預測
今日 16:03
【財爺網誌】陳茂波：第2季GDP按年收縮　下月難免要再調低全年經濟預測
【恢復通關】政府研縮酒店檢疫期至「5+2」或「4+3」　待8月上旬拍板同步推安心出行「紅黃碼」
16:21 2022/07/25
【恢復通關】政府研縮酒店檢疫期至「5+2」或「4+3」　待8月上旬拍板同步推安心出行「紅黃碼」
【通關安排】鄧炳強：疫情穩定後深圳灣口岸推全日通關　另啟動蓮塘香園圍旅檢服務
今日 10:44
【通關安排】鄧炳強：疫情穩定後深圳灣口岸推全日通關　另啟動蓮塘香園圍旅檢服務
加息 七人欖球賽 樓價 梁兆基 美國聯儲局 香港總商會 政治

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【移民英國】港夫婦移英生活不理想引關注　最新狀況曝光成功獲BNO簽證
今日 12:53
【移民英國】港夫婦移英生活不理想引關注　最新狀況曝光成功獲BNO簽證
【超市大搜查】高納易致水腫高血壓　43款急凍餃子鈉含量檢閲
16:40 2022/07/28
【超市大搜查】高納易致水腫高血壓　43款急凍餃子鈉含量檢閲
【另類三觀】公屋富戶積蓄達7位數自稱人生勝利組　「五無」中佬：退休做保安
12:56 2022/07/30
【另類三觀】公屋富戶積蓄達7位數自稱人生勝利組　「五無」中佬：退休做保安