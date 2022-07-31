【經濟預測】梁兆基料本港全年經濟或現負增長　促港府11月前恢復對外免檢疫通關

▲ 香港總商會總裁梁兆基。（經濟日報資料圖片）

香港總商會總裁梁兆基估計，本港今年全年經濟有有可能出現負增長，形容通關問題近在眉睫，認為港府應該在今年11月之前，恢復與國際免檢疫通關。

政府預告會再下調本港全年經濟增長預測，梁兆基今日在一個電視節目上表示，總商會今年2月已調低經濟增長至1.2%，但第5波疫情和俄烏戰爭比想像中長，估計第2季數字相當難看，形容今年整個上半年是負增長。

梁兆基相信，本港今年下半年經濟並不樂觀：「相信下半年現在第3季，經濟看不到有好訊息，除非第4季全面通關；但即使如此，外圍局勢不穩定，最近出口都減慢，所以下半年都不樂觀。」

他希望，香港毋須等到今年11月舉行國際金融論壇和香港國際七人欖球賽時，才有限度實施對外免檢疫通關。

梁兆基說：「現在全球差不多其他城市都開放，香港作為國際金融中心，對外交往是相當重要，現在已放慢步伐一段很長時間，擔心再不通關的情況下，我們會流失很多生意機會或未來增長機遇，所以現在通關是近在眉睫。」

對於美國聯儲局上周再度加息，梁兆基預計，本港銀行年底加息機會相對較大。至於對樓價影響方面，他認為，由於本港私樓需求仍然強勁，加息只會令樓價緩慢下降。

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責任編輯：胡偉明