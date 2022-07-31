【慳電貼士】4部冷氣無間斷輪流開電費逾$1100 　家庭主婦：人健康精神抵返晒

▲ 有家庭主婦分享，家中4部冷氣無間斷輪流開，電費逾$1100。

本港持續多日醒熱，市民難免會開冷氣消暑。近日有家庭主婦分享，家中4部冷氣機幾乎無間斷輪流長開，近月電費超過1,100元，不過她認為，「人健康精神甚麼都抵返晒」。有專家分享冷氣慳電慳錢貼士，在消暑之餘還可節省電費。

近日有女網民於網上討論區「親子王國」中發文，指家中有4部冷氣機，客廳的1匹半冷氣機會長開10多小時，而晚上睡覺時會同時開3部3/4匹冷氣機，其中一部只開2小時，「房同廳日夜輪流開，冇停過」。

她補充，家中窗戶貼了防曬隔熱貼，亦會拉上窗簾，平時會將冷氣機設定為25度，並開啟風扇，下廚時才調低至21到23度，並將風扇吹向廚房，而日常洗澡和煮食是用煤氣，會用蒸焗爐煮飯，每周都會焗麵包或蛋榚。她分享近期電費為1,177.19元，扣除政府電費補貼130元後，電費仍過千元，相信下期會更高。

雖然電費開支不低，但她表示「如果日頭唔開，應該會焗到頭痛」，因此會繼續開冷氣，認為「唔出街食一兩餐，都交到電費」，又笑言，「睡得舒適，人健康精神甚麼都抵返晒」。

帖文引起網民討論，不少人表示，以樓主的用電情況，過千元電費其實不算高，「我哋3人要$1700」、「過千少啦，我一定過$2000」，更有人分享「我啱啱收到張單要1萬呀」，相當誇張。

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TOPick綜合專家教大家慳電慳錢貼士，包括將氣溫調高1度、冷氣+風扇配合使用等。

1. 調風量+搭配風扇

日本節目實測，開冷氣時，將風量調到最大，即使冷氣溫度保持在28°C，身體約2分鐘就會感到明顯降溫。另外，搭配風扇使用，有助室內空氣對流，將冷風傳到更遠的地方，提高冷房效果，慳電之餘也能預防患上「冷氣病」。

2. 溫度調高1度

專家指出，冷氣最佳溫度應為25°C至28°C。靜坐或只進行輕度活動時，溫度可稍調高。因溫度每調高1度，就可以節省約7%至10%電費。而設定為26至28度，並搭配風扇使用，就已足夠涼爽。

3. 可選用「變頻冷氣」

「變頻式」冷氣機可調節壓縮機轉速，達至預設溫度後，就可自動保持慢速運行，相對省電；其中又以能源效率第1級+CSPF值高的機種最省電。根據消委會過往測試結果，變頻式冷氣全年平均有助慳電40%，每年所需電費為$469至$567，較定頻式冷氣節省近一半價錢。

4. 避免陽光直射

冷氣機的安裝位置，會影響耗電量。若被陽光直射，冷氣散熱效能下跌，耗電量會增加約16.5%。

5. 定期保養

冷氣機需定期安排檢查、保養及維修。市民應每兩星期清洗隔塵網、進氣口、出風口，可減少氣流受阻的情況，提高冷氣效能。

6. 睡覺時不必調低溫度

人在熟睡時，體溫會稍稍下降，故不用調低冷氣溫度。若冷氣遙控器設有時間掣，可考慮預設關冷氣時間為起床前1至2小時。

7. 應用則用 不用則關

林超英曾自言家中電器多，但全屋電器一律「應用則用」，例如碗筷多時，才會使用洗碗機。所有電器也從不「待機」，不使用時就會切斷電源，能慳下不少電費。

8. 選用第一級能源標籤產品

對於家中如雪櫃等必須長開的電器，林超英表示，選用有「第一級能源標籤」產品，便是最慳電的。

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責任編輯：羅嘉欣