【MIRROR演唱會】舞蹈員方方怒轟總承辦商藝能工程　演唱會監製Fran9一直「潛水」

MIRROR演唱會在第4場發生嚴重意外，當中受傷舞蹈員阿Mo李啟言現時仍在伊利沙伯醫院深切治療部留醫，按照既定臨牀情况分類準則，暫列為危殆，維生指數穩定。

有參與是次MIRROR演唱會的23位舞蹈員在今日（7月31日）發出聯合聲明，表明沒有發起任何眾籌，同時呼籲勿將責任歸咎於該演唱會任何一位表演者。

方方怒轟總承辦商

當中MIRROR演唱會舞蹈員、曾參加《全民造星III》及《全民造星IV》的員方芷欣（方方），在個人IG限時動態轉載NOW新聞對演唱會總承辦商藝能工程有限公司的聲明報道。

她並寫道︰「調查緊唔講得，OK。查，一定要查，未查清楚關唔關你事，咁你哋停晒工未？仲有冇後續其他演唱會係經手於你哋？未查清楚你哋都唔好開工啊！呢單嘢唔係我跟開，嗰單嘢又唔係我跟開，收咁多錢做咗啲咩？」

監製導演「潛水」

另外，事件發生多日，MIRROR演唱會的監製Fran9，導演Mark Cheng一直「潛水」，未有就意外作任何公開回應。

其實他們在行內經驗豐富，曾為陳奕迅、郭富城、鄭秀文、容祖兒、達明一派等製作大型演唱會，而今次是Fran9首次與MIRROR合作。

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舞蹈員早提出問題

不過今次在綵排過程已發生不愉快事件，舞蹈員及樂手在排練時紛紛受傷，舞蹈員亦早已在開騷前於網上發文表不滿，並指有人對問題視而不見，只懂叫工作人員「執生」。MIRROR副隊長Anson Kong (江熚生），亦在個人社交平台不開名指有人疏忽失責。

因為綵排時已意外頻生，有幕後人員今日（7月31日）更向傳媒爆料指，總綵排當晚曾發生至少三單意外。

第1單是MIRROR唱完團歌後，工作人員幫邱傲然（Tiger）和李駿傑（Jeremy）脫下威吔後有舞蹈員跌落舞台的巨窿受皮外傷和傷及關節；第2單是邱士縉（Stanley）、陳瑞輝（Frankie）、柳應廷（Jer）、Jeremy排練《九》和《狂人日記》時，4人未行到台中央的升降台就已降下，幸無人受傷；第3單是AK排練《信之卷》時，樂隊在台中間的升降台演奏時其中一則突然半降下，鼓手、結他手都跌落台底，兩人受皮外傷，事後忍痛繼續演奏。

▲ Frankie在第二場演出差錯腳跌落台。（陳慧安 攝）

連串意外發生後，花姐向監製Fran9提出「不如搞掂啲機動先」，又稱如果無法解決就可能會釀成更多意外。

然而，總綵排過後，即7月25日頭場演唱會前的綵排中一樣有意外，當時花姐炮轟Fran9稱：「呢樣嘢其實好危險喎！點解Artists未去到升降台，你就降個台？」。

結果，在演出當日的7月25日仍要在趕綵排，而且消息指，在晚上7時半觀眾準備入場前才停止綵排，但演唱會最後一part卻未正式綵排過。

▲ （陳慧安 攝）

監製導演「潛水」

有指花姐因為某人表現十分不滿，結果在第3場，加入坐鎮panel操作，也因此令人誤會花姐為是次演唱會的監製。

至於Fran9與Mark Cheng今次事件後，二人不但未有回應事件，他們亦已將個人社交平台由公開轉為非公開。

演唱會前舞蹈員及AK在社交平台表演唱會有問題：

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