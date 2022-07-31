【檐蛇出沒】粉色壁虎趴出入位無動靜　將軍澳街坊：佢係咪就生得？

▲ 網民家中出現一隻粉色壁虎。

炎熱天氣，又是昆蟲出沒時機。有將軍澳街坊最近表示，在家中發現一隻粉紅色壁虎，趴在廁所出入位的牆壁上不動，即使試圖趕走牠也不果，懷疑牠已懷孕，因此無法走動，引來網民熱議。

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據Facebook群組「將軍澳主場」，有網民日前發文稱：「天氣太熱…George走出嚟涼冷氣！」表示家中出現一隻粉色壁虎。從照片可見，該隻壁虎形體巨大、白裡透紅，發帖者表示壁虎「黐實喺度，拍門，摸佢，點都冇反應。」懷疑牠是否正準備下蛋，但由於壁虎趴在廁所門邊，事主無法關門洗澡，相當困擾：

我閂門會夾死你，唔閂門我點沖涼！平時你係屋企生蛋、周圍痾屎、夜晚叫都算，宜家仲走埋出嚟，有無人接收佢吖？

▲ 網民家中出現一隻粉色壁虎。（圖片來源：Facebook群組「將軍澳主場」）

帖文引來眾多網民議論紛紛，有網民認為該壁虎「係大肚媽媽嚟」、「佢好似就生得」，但也有人認為牠「 可能係換皮」。點擊睇更多留言：

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香港兩棲及爬蟲協會助理保育主任Henry曾受訪表示，家中愈多雜物就愈易吸引壁虎，尤其壁虎可在較人工化的環境下生存，加上夜晚部分昆蟲有催光性，被光源吸引而引壁虎入屋捕食。

太多壁虎如何處理？

壁虎作為益蟲在家中出現，多數情況下不會被趕走，但若家中出現大量也不是好事，證明家中多「獵物」。此外，壁虎在夏天時活動頻繁，不時還會聽到它們的叫聲，也可能會在牆壁、紡織品、各樣物件或無遮蓋的食物上留下零星的污漬，例如其糞便。若市民覺得家中有壁虎造成滋擾，最重要需保持家居清潔，並採取適當的驅逐方式：

可利用工具（如掃帚）引走

採用非化學防治昆蟲方法，例如清除食物殘渣及棄掉不必要或已破損的物件。

填塞裂縫和罅隙

窗戶加裝防蚊網及使用具黏性物料的昆蟲誘捕器等，減少壁虎的食物來源。

如在家中發現壁虎糞，可用一般的家用消毒劑或經稀釋的漂白水來消毒；使用殺蟲劑及昆蟲驅避劑對付壁虎的效用不大。

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責任編輯：羅嘉欣