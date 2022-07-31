【恐怖外傭】孫女裝CCTV揭發印傭惡行　掌摑兼用杯擊打失智百歲嫲嫲

▲ 外傭利用與百歲嫲嫲的獨處之時，濫用以及背叛老僱主一家對她的信任，明知家中有閉路電視，也斗膽公然犯案。

新加坡發生一宗駭人聽聞的案件，一名來自印尼的女傭，涉嫌虐待一名101歲、患有失智症的婦人，以鎖喉、掌摑等形式，並用杯子擊打老婦頭部。女傭的行為被閉路電視拍下，被控兩項蓄意傷人，女傭認罪，遭判入獄8周。

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綜合外媒報導，印尼籍女傭妮賈莎（48歲），在2017年開始在新加坡的僱主家中工作，負責照顧患上失智症的受害人起居飲食，已有5年。

根據2019年的醫藥報告，受害人從2016年初，病情不斷惡化，案發時已認不出家人，無法正常溝通，日常生活作息全部都需要依賴旁人照顧。今年4月26日，受害人孫女張小姐在客廳安裝了閉路電視監控，並在當晚7時透過手機查看，發現被告在一個小時前暴力對待受害人。

控方在庭上播放了兩段閉路電視的視頻，錄影影象可見被告在事發當天傍晚6時，在客廳餵受害人吃飯。一頭短髮，身型瘦削的受害人坐在沙發上，被告則坐在她的右邊，一匙一匙餵她吃飯。 過程中，被告突然用力把受害人拉近自己，並以鎖喉的姿勢壓制受害人，接著打了受害人一巴掌。老婦感到疼痛，頻頻用手搓揉臉頰。

約半小時後，被告給受害人吃藥時，她一手拿著塑膠杯餵她喝水，一手壓著受害人的雙手，更不顧受害人掙扎，強行灌她喝完那杯水，接著竟用杯子擊打受害人的額頭。影片可見，受害人當下痛得一直用手按壓額頭。罪行被揭露後，受害人被送往醫院檢查，在她身上没有明顯的傷痕。因老婦無法告訴醫護人員自己的經歷，一周後出院。

控方指出，女傭清楚知道老婦患失智症處於弱勢，無法說話和敘述身邊的事物，女傭利用兩人的獨處之時，濫用以及背棄信任，明知家中有閉路電視也公然犯案，對受害人暴力相向，若不是有閉路電視，家人可能仍對被告的惡行蒙在鼓裡，籲請法官嚴懲。而女傭最終在周五（29日）認罪，被判監8星期。

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責任編輯：王明芳