【返工蛇王】有警員當值時脫下佩槍偷懶睡覺　警方：將紀律調查並調任內勤

▲ 有警員當值時脫下佩槍偷懶睡覺，警方：將紀律調查並調任內勤。（香港突發事故報料區影片截圖）

有警員涉嫌當值時偷懶睡覺，更脫下載有佩槍的腰帶。近日網上流傳一段影片，片中一名軍裝警員戴上眼罩及口罩，側身在數張被排成一行的椅子上睡覺。除了脫鞋、將對講機及電話放在桌上外，警員更脫下載有佩槍的腰帶，放在附近椅子上。

香港突發事故報料區上的片段長達1分鐘，拍片者多次接近拍攝他及槍袋位置多時，該名警員仍未有察覺。現場為一間保安室，拍攝者從停車場行入保安室，當時保安室還有一名疑似保安員坐在沙發上。

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

警方表示，收到舉報後，已立即向相關涉事人員作出紀律調查，亦已調派涉事警員做內勤職務，禁止他佩槍。根據《警察(紀律)規例》，警員當值時睡覺是違反紀律，會面臨紀律聆訊，如證實警員違紀會發出書面訓誡

政府派發電子消費券 一文看清最新商場商戶優惠：https://bit.ly/3xdMkJc

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：李榮忠