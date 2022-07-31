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【返工蛇王】有警員當值時脫下佩槍偷懶睡覺　警方：將紀律調查並調任內勤

社會 18:53 2022/07/31

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有警員當值時脫下佩槍偷懶睡覺，警方：將紀律調查並調任內勤。（香港突發事故報料區影片截圖）

有警員涉嫌當值時偷懶睡覺，更脫下載有佩槍的腰帶。近日網上流傳一段影片，片中一名軍裝警員戴上眼罩及口罩，側身在數張被排成一行的椅子上睡覺。除了脫鞋、將對講機及電話放在桌上外，警員更脫下載有佩槍的腰帶，放在附近椅子上。

香港突發事故報料區上的片段長達1分鐘，拍片者多次接近拍攝他及槍袋位置多時，該名警員仍未有察覺。現場為一間保安室，拍攝者從停車場行入保安室，當時保安室還有一名疑似保安員坐在沙發上。

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警方表示，收到舉報後，已立即向相關涉事人員作出紀律調查，亦已調派涉事警員做內勤職務，禁止他佩槍。根據《警察(紀律)規例》，警員當值時睡覺是違反紀律，會面臨紀律聆訊，如證實警員違紀會發出書面訓誡

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記者：李榮忠

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