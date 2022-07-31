【癌症警號】男子搬屋後背痛揭患胰臟癌　早期病徵不明顯一文看6大徵兆

▲ 罹患胰臟癌，早期發病病徵並不明顯。

胰臟癌因早期發病徵兆並不明顯，確診往往已是晚期，因此又有「癌中之王」的稱號。台灣有骨科醫生分享病例，指有一名男子在體力勞動後開始感到背部疼痛，經檢查竟確診患上胰臟癌。

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據台灣節目《健康2.0》，骨科醫生王偉勛分享，早前一名50歲男子搬屋後，開始感到背部的胸腰椎處出現痛楚，於是便去求診。男子向醫生表示，通常自己是吃飽後會感到疼痛，在晚上時也會較痛，而當側躺時就較能舒緩痛楚。

王偉勛摸過男子的腹部，發現有悶痛跡象，於是轉介他前往腸胃科求診，一照超音波就發現他的胰臟尾部，長了一顆腫瘤。而痛感其實是來自內臟的痛楚，放射在背部上，再加上虛弱、體重減輕等症狀，便屬於是身體響起的警號。

以下是6個胰臟癌常見徵狀：

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胰臟癌位置隱蔽 初期病徵不明顯

據醫管局資料，胰臟是位於腹腔深處的腺體，位置在胃及背脊中間，連接十二指腸，屬於消化道器官。主要功能是分泌消化酶幫助消化，以及製造胰島素調節血糖。

胰臟藏於腹腔深處，在胃部與大小腸等器官後面，而胰臟癌是入侵性強的癌症。由於在胰臟的惡性腫瘤生長緩慢，位置隱蔽，初期病徵並不明顯，即使是每年定期接受身體檢查的患者，也很難從一般檢驗中測試出患上胰臟癌。

因此，不少患者到癌症晚期才察覺患病，以致耽誤治療，影響生存率。即使可進行手術切除，病人存活時間也其他癌病患者短。

以下是台灣胃腸肝膽科醫生錢政弘，提倡3招可有效降低患胰臟癌風險：

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責任編輯：羅嘉欣