【有個閨密叫祖藍】因與王祖藍翹手激嬲張晉　蔡少芬嬲爆：你欠我一世

▲ 《有個閨密叫祖藍》

由TVB首席創意官王祖藍任主持的全新綜藝節目《有個閨密叫祖藍》，於今晚（7月31日）起於翡翠台播出。首集打頭炮的嘉賓，是與祖藍相識超過16載的蔡少芬（Ada），二人除大玩「閨密快問快答」、製作組指定的各項「閨密任務」外，還相約整曲奇兼歎日本菜。

相識多年的二人錄影期間無所不談，除有大量湊仔湊女經外，向來「乜都夠膽講」的Ada，更會大爆戀愛史、求婚瘀事、夫妻相處之道、以及老公張晉、祖藍與自己之間的恩恩怨怨。

Ada與祖藍在上海甫見面即瘋狂喪笑，難怪女方一開始即笑言「擔心會笑到有眼紋」。

當祖藍兄弟

翹住手暢遊當地的二人，談到當年忽發奇想於首映期間即興翹手，Ada大爆曾因此激嬲張晉：「我老公好介意，問做咩要咁樣，因為嗰時我同佢都未公開。當時我當祖藍兄弟咪翹住手行咯，我以為冇人相信我哋會拍拖架嘛。」

Ada又大爆曾因祖藍「食言」深感被出賣而嬲爆對方，豈料此事同樣觸及了張晉神經，張晉更反問Ada「嬲啲咩」。

不停提丈夫張晉

不過嬲到入晒血的Ada一於少理，更沉溺於重新量度與祖藍友誼的層面上：「嗰時我就開始懷疑，我同你友誼係咪只係柴米油鹽。」

愈講愈「嚟料」的Ada不但邊說邊「厲眼」祖藍，更咬住祖藍不放謂：「其實你係咪應該道歉呀？」、「你係欠我一世架！」火藥味十足之餘不失搞笑。

雖然今集訪談嘉賓是Ada，但張晉「出鏡率」其實幾可匹敵，皆因Ada三句唔埋兩句就提及張晉，除公開詐爆老公型，又大談如何被老公及兩名囡囡「技術性擊倒」兼制服，內容過癮又離奇。