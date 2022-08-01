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【嬰幼兒奶粉】新手媽媽月花逾千元買奶粉　消委會籲消費者貨比三家

社會 07:01 2022/08/01

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消委會調查發現，在2009年至2021年間，部分品牌的1號奶粉的售價升幅接近6成。（梁偉榮攝）

百物騰貴，根據消委會的調查發現，在2009年至2021年間，部分品牌的1號奶粉的售價升幅接近6成。有新手媽媽月花一千至二千元購買奶粉，在得知藥房的奶粉售價比健與美店平100元後，為節省金錢亦會選擇到信譽良好的藥房購買。

伍小姐的兒子在初生時主要吃母乳，當時每兩周消耗一罐1號奶粉，每罐奶粉售約500元，每月奶粉開支為約1000元；至兒子4個月大時，奶粉消耗量增至一周一罐，而開支亦增至約2000元。其兒子現時9個多月大，主食可以加入固體食物，現時約10天消耗一罐2號奶粉，以每罐售約500元來計算，每月奶粉開支約1500元。

她表示，以往會到健與美店購入奶粉，但發現在藥房購入可便宜100元，即每罐約400元，為節省開支會到信譽良好的藥房購買奶粉，以免買到「水貨」。

消委會提醒市民應留意銷售渠道價格，貨比三家，又呼籲市民善用消委會的網上價格一覽通格價；另建議奶粉商在網頁上提供分辨產品真偽資訊，協助消費者分辨行貨及水貨。

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記者：郭詩詩

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