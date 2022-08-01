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【嬰幼兒奶粉】奶粉價格愈貴愈好？　消委會拆解奶粉三大迷思

社會 07:02 2022/08/01

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消委會總幹事黃鳳嫺。（林宇翔攝）

不少新手父母在會為嬰兒選擇有口碑且營養豐富的奶粉，甚至會覺得愈貴愈好。消委會總幹事黃鳳嫺拆解有關奶粉的三大迷思，提醒消費者奶粉的價格與品質無直接關係，最重要是其營養值可滿足嬰幼兒所需。

黃鳳嫺指出，奶粉最重要是有足夠且均衡的營養值，營養成分並非愈多愈好，由於每款營養素均有不同功能，在初生嬰兒內臟器官未成熟時，如過量攝取某些營養素，或會導致脫水、肚瀉、肝臟及腦部受損等。

對於不少人認為選錯奶粉會導致嬰幼兒便秘，黃鳳嫺引述專家指出，6個月以下的嬰幼兒因飲用奶粉而出現便秘的情況並不常見，不過，當嬰幼兒由母乳轉飲配方奶粉、或轉飲另一品牌奶粉時，則有機會出現短暫性便秘，但只要其後攝取足夠水份、蔬菜及水果便可改善相關問題。

另外，她又提到市面上大部分配方奶粉，是根據母乳的主要成分添加各種營養素調製而成，並非天然的營養素，建議家長最好以母乳餵哺。

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記者：郭詩詩

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