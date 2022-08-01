  • 29°C
香港時間 : 2022801日 (週一) 07:13
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 李啟言 MIRROR演唱會 DSE 超市大搜查 白色強人II 消委會 1萬消費券 靚太安樂窩 升中面試 小一派位
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【嬰幼兒奶粉】不同銷售點售價可差逾百元　精打細算每月或可慳數百元

社會 07:00 2022/08/01

分享：

分享：

熱門 李啟言 MIRROR演唱會 DSE 超市大搜查 白色強人II 消委會 1萬消費券 靚太安樂窩 升中面試 小一派位

消委會總幹事黃鳳嫺。（林宇翔攝）

嬰幼兒奶粉佔不少家庭日常開支，如消費者精打細算，每月或可慳數百元。消委會在今年5月共審視14間藥房、超市及健與美店等嬰幼兒奶粉的價格，發現同一品牌奶粉在連鎖超市、健與美店及藥房，售價可相差逾百元，逾50%，以每月相差金額可在藥房多買一罐同款奶粉。

（梁偉榮攝）

消委會在嬰幼兒奶粉價格調查中發現，奶粉的整體平均售價在去年年中稍有上升至11月回落，至今年5月的價格持平穩水平，無受疫情影響。其中，在今年5月的最新調查中，共審視6間藥房、6間超市及2間萬寧、屈臣氏健與美店等7個品牌、33款1至4號奶粉。結果發現供初生至6個月嬰兒飲用的1號奶粉的平均售價最高，而4號奶粉售價最低，而不同品牌的零售價可相差近百元，即如消費者有格價，每個月或可慳數百元。

消委會以嬰幼兒奶粉平均價格計算，發現發現不同銷售點的價格差距大，其中超市及健與美店奶粉價格相若，而藥房價格最低，差距介乎28.7元至112.7元、即11.5%至50.7%。

其中，在1號奶粉中，品牌C在超市、健與美店及藥房及的售錢相差多達33.1%，如消費者有貨比三家，選擇在藥房購入奶粉，以每月消耗3罐奶粉，即可慳243元，變相慳了一罐同款奶粉的費用。而另一品牌D的2號奶粉亦同樣，其售價差距高達50.7%、112.7元，如消費者每月購入2罐且有格價，每月開支可慳225.4元。

而根據今年4月至5月的數據，健與美店中有12款奶粉均有加價，加幅介乎3.5%至14.5%，而超市則有10款，加幅介乎0.1%至10.2%，惟藥房僅有8款加價，加幅亦只有0.5%至2.7%，反映超市及健與美店的加幅大。

另外，消委會今年上半年共接獲107宗嬰兒奶粉投訴個案，較去年同期55宗多近一倍；當中網購投訴佔51宗，已超越去年全年50宗個案。而今年上半年投訴個案涉及的金額共逾15.8萬，其中網購佔7.7萬，亦較去年同期大增2.7倍。投訴個案以「貨品質素」的增幅最多，其次為「誤延送貨」、「贈品或折扣」，均按年增逾100%。

港九藥房總商會副理事長張德榮表示，奶粉為民生所需產品，並無作大量廣告宣傳，定價會比其他銷售點低，希望以低價吸引客人。

百佳及屈臣氏則表示，會因應來貨價、運輸、勞工和營運成本，以及市場供應等因素釐定零售價，另亦會定期於線下線上推出不同形式的優惠。至於其他健與美店與超市則在沒有回覆。

政府派發電子消費券　一文看清最新商場商戶優惠：https://bit.ly/3xdMkJc

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。

立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：郭詩詩

相關文章

【嬰幼兒奶粉】奶粉價格愈貴愈好？　消委會拆解奶粉三大迷思
今日 07:02
【嬰幼兒奶粉】奶粉價格愈貴愈好？　消委會拆解奶粉三大迷思
【嬰幼兒奶粉】新手媽媽月花逾千元買奶粉　消委會籲消費者貨比三家
今日 07:01
【嬰幼兒奶粉】新手媽媽月花逾千元買奶粉　消委會籲消費者貨比三家

你可能感興趣

【嬰幼兒奶粉】奶粉價格愈貴愈好？　消委會拆解奶粉三大迷思
今日 07:02
【嬰幼兒奶粉】奶粉價格愈貴愈好？　消委會拆解奶粉三大迷思
【嬰幼兒奶粉】新手媽媽月花逾千元買奶粉　消委會籲消費者貨比三家
今日 07:01
【嬰幼兒奶粉】新手媽媽月花逾千元買奶粉　消委會籲消費者貨比三家
手機Apps 文娛藝術 兒童健康 電子支付 家品 奶粉

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【移民英國】港夫婦移英生活不理想引關注　最新狀況曝光成功獲BNO簽證
12:53 2022/07/31
【移民英國】港夫婦移英生活不理想引關注　最新狀況曝光成功獲BNO簽證
【MIRROR演唱會】舞蹈員方方怒轟總承辦商藝能工程　演唱會監製Fran9一直「潛水」
18:28 2022/07/31
【MIRROR演唱會】舞蹈員方方怒轟總承辦商藝能工程　演唱會監製Fran9一直「潛水」
【MIRROR演唱會】23位舞蹈員聯合聲明提4點澄清　籲勿將責任歸咎表演者
15:22 2022/07/31
【MIRROR演唱會】23位舞蹈員聯合聲明提4點澄清　籲勿將責任歸咎表演者