【嬰幼兒奶粉】不同銷售點售價可差逾百元　精打細算每月或可慳數百元

▲ 消委會總幹事黃鳳嫺。（林宇翔攝）

嬰幼兒奶粉佔不少家庭日常開支，如消費者精打細算，每月或可慳數百元。消委會在今年5月共審視14間藥房、超市及健與美店等嬰幼兒奶粉的價格，發現同一品牌奶粉在連鎖超市、健與美店及藥房，售價可相差逾百元，逾50%，以每月相差金額可在藥房多買一罐同款奶粉。

▲ （梁偉榮攝）

消委會在嬰幼兒奶粉價格調查中發現，奶粉的整體平均售價在去年年中稍有上升至11月回落，至今年5月的價格持平穩水平，無受疫情影響。其中，在今年5月的最新調查中，共審視6間藥房、6間超市及2間萬寧、屈臣氏健與美店等7個品牌、33款1至4號奶粉。結果發現供初生至6個月嬰兒飲用的1號奶粉的平均售價最高，而4號奶粉售價最低，而不同品牌的零售價可相差近百元，即如消費者有格價，每個月或可慳數百元。

消委會以嬰幼兒奶粉平均價格計算，發現發現不同銷售點的價格差距大，其中超市及健與美店奶粉價格相若，而藥房價格最低，差距介乎28.7元至112.7元、即11.5%至50.7%。

其中，在1號奶粉中，品牌C在超市、健與美店及藥房及的售錢相差多達33.1%，如消費者有貨比三家，選擇在藥房購入奶粉，以每月消耗3罐奶粉，即可慳243元，變相慳了一罐同款奶粉的費用。而另一品牌D的2號奶粉亦同樣，其售價差距高達50.7%、112.7元，如消費者每月購入2罐且有格價，每月開支可慳225.4元。

而根據今年4月至5月的數據，健與美店中有12款奶粉均有加價，加幅介乎3.5%至14.5%，而超市則有10款，加幅介乎0.1%至10.2%，惟藥房僅有8款加價，加幅亦只有0.5%至2.7%，反映超市及健與美店的加幅大。

另外，消委會今年上半年共接獲107宗嬰兒奶粉投訴個案，較去年同期55宗多近一倍；當中網購投訴佔51宗，已超越去年全年50宗個案。而今年上半年投訴個案涉及的金額共逾15.8萬，其中網購佔7.7萬，亦較去年同期大增2.7倍。投訴個案以「貨品質素」的增幅最多，其次為「誤延送貨」、「贈品或折扣」，均按年增逾100%。

港九藥房總商會副理事長張德榮表示，奶粉為民生所需產品，並無作大量廣告宣傳，定價會比其他銷售點低，希望以低價吸引客人。

百佳及屈臣氏則表示，會因應來貨價、運輸、勞工和營運成本，以及市場供應等因素釐定零售價，另亦會定期於線下線上推出不同形式的優惠。至於其他健與美店與超市則在沒有回覆。

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記者：郭詩詩