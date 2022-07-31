【失眠救星】20多歲醫生「能醫不自醫」突失眠 　專家分享5個抗失眠貼士

▲ 睡眠專家分享5個抗失眠貼士。

失眠是都市人常見問題，睡眠不足不只令身體變差，也會影響心情。中大精神科學系教授、沙田醫院睡眠檢查室主管榮潤國醫生，研究睡眠問題30年，曾受訪分享遇到一個年輕醫生因工作壓力，長期受失眠困擾；並分享了5個對付失眠的貼士，原來周末即使補眠，也不宜超過2個小時。

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榮潤國醫生研究睡眠問題多年，曾遇過一名20多歲的醫生因工作壓力而突然失眠，徹夜無眠，又經常在床上輾轉反側，情況持續1、2個月。他感歎，這名醫生「能醫不自醫」，亦擔心精神狀態不佳，影響手術成效而出現意外，最終停工近2個月，靠認知及藥物治療，成功康復。

榮潤國指出，睡得好有助減少新陳代謝物積聚身體，具天然排毒功能，如洗澡般沖走污垢，更有鞏固記憶之效。

他認為，近年失眠求診者趨增的原因是電子產品愈漸普遍，很多專業人士辛勞一天後，回家仍需查閱電郵，倍感壓力，形容他們似24小時均需要工作。以下是5個簡單對付失眠的方法。

星期六、日每天不宜補眠逾2小時。

臨睡前不宜用手機。

臨睡前1小時泡腳

早上、黃昏時間做運動

睡覺前1小時飲牛奶。

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責任編輯：羅嘉欣