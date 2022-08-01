【FRENEMY】洪嘉豪於演唱會上「郁動」？　MC張天賦盼懂得適當分配體力

在去年10月，「賦豪CP」 洪嘉豪、 張天賦（MC） 的《我是現場》音樂會廣受好評，約一年後，二人將於9月踏上更大的舞台舉行《AlipayHK Presents MC x Kaho Frenemy live 2022》。

嘉豪、MC於TOPick專訪中一唱一和，笑言是次演唱會像是一個大派對，開心最重要！二人在訪談中洋溢著笑聲，當中竟然有一道問題考起了向來精靈的MC？

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賦豪再開騷

當嘉豪、MC再次開騷的消息一出，樂迷固然興奮，嘉豪透露：「我們知道要再開合體騷已是上一次完騷後，今次就要做一些上一次沒有做到的。這一次的演出就是兄弟、Friend，我覺得這樣是更好玩！」 在旁和應的MC表示：「上一次完騷後，是一個很好的機會去讓我們想想有那些做得不夠好。」

熱愛唱歌的二人同樣對可一起玩音樂感高興，問到有否一些「遺珠」於上一次的騷內未有呈現？

MC說：「可能我們上一次沒有太多時間作準備，所以我們已經想好了很多歌曲，有機會可在騷上一起唱。甚至乎我們有一些歌曲是未曾在現場合唱過，就如《聖誕很忙》。」

談到二人上一次同在騷上落淚，兩兄弟均認為是看到粉絲們才蘊釀得到。嘉豪謂：「當時我們各自的粉絲也覺得很難得、開心，然後好像是大家一起經歷一個很不可思議的晚上，今次就希望大家可以開心，可令他們覺得我們有所成長。」

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變身跳唱歌手？

如果說嘉豪、MC上一次於騷上落下男兒淚屬於感動的驚喜，那是次似乎是偏向「動感」？

嘉豪先說起歌迷已知的消息：「我們的三首合唱歌會在8月推出。」MC續說：「其實我是很喜歡的，專是在音樂會之前出現，而且是快歌，與我以往的歌路並不相同。」

向來以抒情歌打動樂迷的二人同樣稱快歌是大挑戰，嘉豪故作正經地說：「因為說到快歌，就必需要講求一些郁動，郁之嘛，Move，You know，Move」 。身爲拍檔的MC也相當配合地拋下一句「郁下囉」。

選曲、歌手的造型環環相扣，可為樂迷帶來全面的享受，兩位會否在造型上令人眼前一亮？ 嘉豪解釋：「其實我們想音樂會的感覺像一起開派對、玩味較重，在服裝、設計上都不需要那麼正經」，MC就形容是「休閒地型」以及簡單而隆重！

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賦豪之約定

當話題重回二人喜愛的唱歌，嘉豪雀躍地接受「我點你唱」挑戰，安排一首歌曲讓好拍檔演繹：「你上一次唱《窮小子》時在哭，看看今次會否可在唱《窮小子》時不落淚，又或者你在外演出時也可選唱。」

MC思索了片刻後說：「選一首Hip-Hop、有型的，突破一下。即是一些Rap的作品，我覺得你是與那種感覺很相襯。」

嘉豪搞笑地說：「其實我是幾有型的，我知道。但也沒有辦法，你在我身旁，我就不敢太有型。」 MC向對方言謝後，嘉豪再發功，並說：「即是你並沒有選擇到歌曲，選擇不到。」

嘉豪又帶來新想法，「譬如你唱《老派約會之必要》的時候，我就為你伴舞。我為你擔著東西再行出來，然後吃飯。」 MC連忙作約定：「說了就是。」

▲ 嘉豪、MC再合體開騷！

乖乖戒酒精

嘉豪與MC早前分別推出新歌《污糟兒》、《老派約會之必要》，他們需要爲新歌宣傳又要為演唱會做好準備，相信定必身心俱疲。

二人趁機自揭乖乖仔一面，MC率先回應：「我與他決定了一個月不接觸任何酒精，需要開始在飲食、生活習慣上變得嚴謹。 未必一定是騷肌肉，但是起碼變弗。」

接著，嘉豪稱：「我們這一次是很乖的，主動地向公司表示想早一點開會。坦白說，我們也推出了新歌又會繁忙，只剩下一個月就開騷，很多事也要早一點準備好。」

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照顧身體

歌手爲呈現完美演出，似是要把每一次演出當作是最後一次上台的機會，MC也感同身受：「上一次開騷時的第一場，我已經All-in式地唱出來，第二場時，嗓子變沙，我擔心自己未必懂得如何分配我的體力或是留力。我也很擔心出騷時會有暗瘡，所以也不太吃熱氣食物。」

嘉豪同樣有身體上的小問題，他回想：「觀眾知我是經常會長痱滋，上一次開騷時就長了五、六粒在口腔內，在台上唱歌就是很痛苦，我不知道如何可靠控制飲食去避開。因為我上一次已飲食清淡了一個月，但也依然長了痱滋。今次就祈求不要再長痱滋，真的很辛苦，連吞口水也吞不了。 」

他又認證「歌手是要訓練體能」的說法是正確，「上一次就是做完第一場就很開心，翌日的集合時間是下午4時，我們二人就是『點啊，開唔到聲』，好像沒有做過甚麼事，已經不太需要郁動，原來是可以如此疲累。」

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回想第一印象

粉絲們也會知道嘉豪、MC在入行前早已認識，二人對對方的第一印象是怎樣的呢？

MC表示：「有人找了我們到蘭桂芳的酒吧表演，就在練習過程當中認識。他起初給我的感覺是很寸，大家也是年輕、年少輕狂。我也覺得他當時有公子的感覺，他是彈琴、身穿短袖裇衫、牛仔短褲、波鞋，我很記得那個造型！他是靚靚仔仔的，他在練習時是很認真的，休息時又會在玩。」

嘉豪憶述：「其實他的樣貌也很像沒有太大的改變，很像不太有老過。他當時瘦得令人擔心『阿仔係唔係無飽飯食啊？』我們當時真的沒有飽飯吃，很瘋癲的，數人湊錢一起買東西吃，當時十分悽慘。」 他補充：「他是很喜歡唱歌，不斷地唱，他當時是把鴨舌帽前後倒轉地戴，當時也很流行。」

對於這一份兄弟情，MC形容二人不是需要朝夕相見，而是當有大事就會致電給對方。

嘉豪坦言：「我們是很少在WhatsApp內聊天的，大家都知道、『明㗎喇』。有時可能有一些網民覺得我們二人不和 ，其實也不用說，我們知道這份友誼是怎樣，就是會在電話中慰問一下。」

二人因音樂而結緣，看著彼此的成長，再一同以歌手身份合作，是難得的緣份！

髮型 : Ftanco Chung@ Leonardo 3 Hair Corner

化妝 : Circle Chong

服裝：implyofficial

記者：陳淑霖