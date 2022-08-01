【人口下跌】有教師到鄰近地區中學門口「推廣」　工會憂「搶學生」動武情況重現

▲ 上周二（7月26日）中一派位放榜，當日有學校派教師到觀塘教育局搶收新移民學生。（資料圖片）

一連兩日的中一註冊程序日前結束，有教師工會稱，得悉有西貢區弱勢中學派員到他區中學門前，向升中學生家長「推廣」學校，引來同業對此表達感到心痛，工會擔心若當局再無新對策，形同「擺老師喺風火位」，擔心到2025年收生不足問題最嚴峻時，會重現教師在地鐵站為「搶學生」大打出手，籲當局指令開班較多的名校減班，共度時艱。

上周二（7月26日）中一派位放榜，本報曾報道當日有學校派教師到觀塘教育局搶收新移民學生情況比去年激烈。香港教育工作者工會主席黃建豪表示，傳統收生不足區份如西貢、黃大仙及屯門等，在今波人口下跌提早浮現收生問題，今年競爭「激烈好多」，「有學校派老師去學生滿嘅區份進行推廣，喺人哋學校門口等家長」。他提及，早年升中人口短暫下跌，亦曾發生更激烈情況，有教師在學生註冊途中的地鐵站進行游說及「推廣」，西貢區地鐵站更有教師口角繼而動武，

預計到2025年最嚴峻時，如果教育局乜都唔做，又擺老師喺風火位上面，會再嚴重損害教育專業。

黃建豪強調基層學校有必要存在，包括照顧學習能力較弱及有特殊教育需要（SEN）學生等，惟另一邊廂，部分中學在早年並無參與「自願減班」，每年維持收5至6班中一生，盼當局以「強而有力手腕」要求有關學校減少至4班，令其他學校得以生存。

中學教師無奈化身「經紀」搶收新移民 質疑政府無出手僅以合併殺校為目標（詳情即看：【下一頁】）

九龍城區中學校長黃晶榕反映，因部分學生上移，令區內部分第一組別（Band 1）中學收生質素下降，部分Band 2、3學校派位及註冊情況也不理想，「感覺嚴重過政府講嘅數字」；以其任教的創知中學為例，新生人數也由去年140多人減至110多人，主要流失內地背景學生，暫可維持開4班中一。新「上車」英中、天水圍香港管理專業協會羅桂祥中學校長梁國基指，區內學額供過於求，跟當局最初預期相反，區內校長會已響應當局呼籲不會超收學生，而獲派該校學生大部分也有註冊，收生穩定。

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記者：馮琪雅