【循環再造】Y·PARK日收30公噸園林廢物   再生木碎及生物炭多出路

▲ Y·PARK回收本地工務工程或植物保養產生的園林廢物。（湯致遠攝）

環保署在屯門曾咀興建首個園林廢物設施Y·PARK [林·區]，去年6月29日投入運作至今，已接收約1萬公噸園林廢物。環保署表示，一般樹枝可切碎為木碎，作為泥土覆蓋物，政府部門已率先採用；粗樹幹可切割成木板，再造為木傢具及木塑雕。明年上半年在環保園生物炭廠落成，讓園林廢物有更多出路。

古洞北的志記鎅木廠因政府收地面臨清拆，早前獲地政總署延至9月13日清場。環保署表示會同志記及發展局等部門緊密聯繫，希望場主把握時間售出木材，並就後續處理展開商討。

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現時本港每日產生200公噸園林廢物，環保署高級環境保護主任賴峻傑表示，Y·PARK首年運作目標是平均每日接收30公噸園林廢物；7成半來自政府工務工程及植物保養，所移除的樹木和樹枝。

為免園林廢物佔據堆填區空間，尤其2018年超強颱風「山竹」吹倒6萬棵樹木，政府決定興建Y·PARK處理園林廢物。賴峻傑說，廢木送到園區後，會進行分揀，一般2成是夾雜泥頭沙石的垃圾，而佔4成的幼枝樹葉，會做成堆肥。

另有3成是直徑少於30厘米的樹枝，經機器切碎及烘乾等工序，做成木碎，可鋪在泥面作覆蓋物，減少雜草生長及水土流失，現時民安隊圓墩訓練營及小冷水蝴蝶保育區、路邊花槽等已開始應用。另外，香港亦有菇菌養殖場用園內製成的木碎來培植靈芝的基質。

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其餘1成是粗大樹幹，會以大型切割機器，鎅成木板或木方，可供本地木藝師製作木雕塑擺設或木傢具。

賴峻傑表現，環保園的生物炭生產試驗設施將在明年上半年啟用，每年估計可處理約6,000公噸本地木廢料，生產約1,200公噸生物炭。將Y·PARK的園林廢物，透過炭化過程，將木料轉為生物炭，可作為土壤改良劑、過濾污染物的濾料、建築物料的添加物等，並由環保署及政府部門試用。

至於志記鎅木廠面臨收地清拆，近千噸原好木材恐成園林廢物。賴峻傑表示，環保署會同發展局及土拓署溝通，為志記提供協助；至於Y·PARK是否有足夠空間存放志記木材，他說，「權哥(場主)現時正在清貨，目前仍未傾，希望多啲朋友幫襯，可以盡量賣出去。」

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記者 吳雋妍