【殺校】柴灣馬登停辦中一　北角閩僑斥教育局無情「殺錯校」

▲ 明愛柴灣馬登基金中學今年起停辦中一。（資料圖片）

本港學生人口出現結構性下跌，繼早前有官校「被殺」，去年只開1班中一的港島東兩間津貼中學續辦方案均不獲教育局批准，其中明愛柴灣馬登基金中學今年起停辦中一，或成津校「第一滴血」。

申請特別視學的北角閩僑中學，上訴後亦未能過關，新學年改為「按人頭資助」續辦中一，暫只有3名新生註冊，並會尋求轉直資或跟國際學校合併。惟校方質疑教育局疫下視學安排不公，隨時「殺錯校」；教育局則強調，特別視學安排已考慮疫情因素。

柴灣馬登停辦中一 閩僑暫僅3新生註冊

明愛柴灣馬登基金中學及閩僑中學均於去年9月收生不足，只開1班中一，去年底已向教育局申請學校發展方案，獲當局批准才可以「按班資助模式」營辦下屆中一。教育局今日（31日）回覆本報表示，經審議後，兩間中學發展方案均未獲批准；柴灣馬登已決定由下學年起停辦中一，意味該校有機會在兩年後，即現屆中一轉校升中四後，將全面停辦。明愛早前曾向本報稱，柴灣馬登續辦方案涉及與明愛社區書院合辦課程。

校方質疑視學安排不公 教育局：已考慮疫情因素

閩僑中學校長彭志遠表示，校方去年底申請特別視學，受疫情拖延至5月11日進行，1個月後接獲口頭通知結果不達標，直至上周三（7月27日）、即升中放榜翌日得知上訴失敗，新學年中一班級須改為按人頭資助；若學校日後未能轉型，學生亦須轉校才能升讀中四。

教育局文件顯示，特別視學會參考學校課堂學與教整體表現，學校「優點須多於缺點」才會獲評達到「良好」水平。彭志遠質疑是次視學未能反映學校實力，

第5波疫情稍為回落，恢復半日面授唔夠1星期，40分鐘課堂要縮短做30分鐘；去年收生唔理想，好多資深老師轉校，新老師中途加入要時間適應，教育局嚟到係咪了解到學校真正實力？我覺得好唔公平！

▲ 閩僑中學校長彭志遠指該校使命是照顧新移民學生，有其存在價值。（學校網頁圖片）

彭志遠上周聯同多名收生困難的中學校長「苦主」，跟教育局局長蔡若蓮會面，惟他感到當局心意已決，他說︰

面對移民潮、疫情下封關及出生率低，香港教育生態好唔穩定，你（教育局）有無諗過會「殺錯校」、學校係有存在價值？

他指其學校使命是照顧新移民學生，疫情前逾4成學生具內地背景，辦學方針符「一國兩制」，但早於5月未有視學結果時，局方已致電自行收生階段報名的2名學生家長、預告殺校，憂影響家長觀感，坦言師生面臨殺校已感到很大壓力，斥當局「無情」、「打落水狗」。

▲ 北角閩僑中學也面臨殺校危機，會尋求轉直資或跟國際學校合併。（資料圖片）

擬轉直資校 多渠道招來港學生

彭志遠強調，辦學團體閩僑會館有很大決心繼續辦學，擬轉直資學校或跟國際學校合併等，盼讓學生原校升讀高中。該校今年只獲派5名中一新生，暫有3人註冊，比去年10多名中一生還少，強調「3個都開到1班」，課堂活動如小組討論仍可照常進行，並會從不同渠道，包括透過內地網絡招收新來港學生。

教育局重申，學生人口未來持續下降是結構性下跌，會繼續與學界共商，研究鞏固及整合學校資源的辦法，以「軟着陸」為目標穩定教學環境，保持教學質素。至於2022/23學年資助中學實際開班情況，須待9月中實際在學學生人數點算後方可確定。

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記者：馮琪雅