【轉廢為藝】「山竹」註冊商標　Y·PARK廢木升級再造延續生命

▲ 有本地樹藝師將「山竹」註冊商標，以山竹吹倒的回收樹木做餐具和桌椅。 （湯致遠攝）

環保署計劃助業界將本地園林廢木升級再造，化腐朽為木製器具，賦予廢木新生命。颱風「山竹」吹倒的樹木更獲本地木藝師睇中，改造為木製擺設及樂器，更將「山竹」註冊成商標，成為有話題性的木製品。

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Y·PARK展示部分由廢木再造成的木製品。環保署高級環境保護主任賴峻傑表示，較粗大的樹幹才適合砌割成原木或木板，現時倉內有5至6公噸不同大小的木板，但他們發現木板會收水，所以早前署方傚法木藝師，在倉庫加裝支架將木板平放。

賴峻傑介紹，本地木藝師對園內的回收廢木都感興趣，而展示區的木製品，正是由回收的園林廢木造成。有本地木藝師已將「山竹」註冊為商標，並刻於「再生」木製品上，園內亦展出一批「山竹」木桌椅、餅模，甚至做成拇指琴，他透露「早年接收山竹吹倒的樹木已幾乎用完。」

另外有木藝師將回收的聖誕樹木幹，造成小型樹木造型擺設，又將桃花的枝莖做成木花樽。

賴峻傑說，會向本地業界了解需要，希望在本地轉廢為材，提供穩定再生木材，形成一個完整產業鏈，而不是低量產型，「好過他們自己開板，本地廢木材更經濟實惠。」他指本地木材質量不錯，希望將製成品可定位為中高檔作品，亦相信有本地市場，「比多少少都會用錢去做木製品。」

他透露，現時未有做到將回收廢木按樹種分類，日後加設「無線射頻識別系統」（RFID）標籤，紀錄珍貴樹木，掃描木製品即可知道樹木品種及來源。

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記者 吳雋妍