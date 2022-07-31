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【強制檢測】65處納強檢　涉麗城花園、碧堤半島、屯門湖康警察宿舍等【附名單】

社會 22:28 2022/07/31

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熱門 李啟言 MIRROR演唱會 DSE 超市大搜查 白色強人II 消委會 1萬消費券 靚太安樂窩 升中面試 小一派位

65處納強檢，涉麗城花園、碧堤半島、屯門湖康警察宿舍等（資料圖片）

政府引用《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》下的強制檢測公告刊憲，要求於指定期間曾身處65個指明地方的人士接受新冠病毒核酸檢測。

因應多宗陽性檢測個案，有60個指明地方被納入強制檢測公告。另外，因應採集到檢測呈陽性的污水樣本，有5個指明地方被納入強制檢測公告。檢測公告詳情即看：【下一頁】

  • 屯門大興邨興盛樓
  • 大埔逸雅苑逸榮閣
  • 天水圍天耀一邨耀康樓
  • 天水圍天祐苑祐泰閣
  • 大埔頌雅苑頌真閣
  • 柴灣藍灣半島3座
  • 屯門友愛邨愛暉樓
  • 大埔富亨邨亨榮樓
  • 秀茂坪秀茂坪邨秀賢樓
  • 青衣長宏邨宏文樓
  • 粉嶺景盛苑賢景閣
  • 天水圍天逸邨逸浪樓
  • 荃灣韻濤居A座
  • 東涌逸東一邨雍逸樓
  • 大埔太和邨福和樓
  • 馬鞍山錦豐苑錦蘭閣
  • 牛池灣坪石邨黃石樓
  • 天水圍天澤邨澤宇樓
  • 葵涌石籬一邨石興樓
  • 屯門良景邨良華樓
  • 慈雲山慈民邨民泰樓
  • 筲箕灣東熹苑景熹閣
  • 屯門屯門湖康警察宿舍1座
  • 馬鞍山利安邨利榮樓
  • 觀塘觀塘紀律部隊宿舍2座
  • 鴨脷洲利東邨東茂樓
  • 屯門南浪海灣5座
  • 青衣曉峰園3座
  • 新蒲崗采頤花園8座
  • 葵涌葵芳閣3座
  • 青衣長康邨康泰樓
  • 黃大仙竹園北邨榕園樓
  • 將軍澳尚德邨尚義樓
  • 將軍澳厚德邨德安樓
  • 東涌逸東二邨滿逸樓
  • 慈雲山慈正邨正康樓
  • 九龍城德朗邨德瑞樓
  • 筲箕灣耀興道28號東盛苑
  • 天水圍天頌苑頌浩閣
  • 上水清河邨清照樓
  • 藍田德田邨德義樓
  • 秀茂坪曉麗苑曉和閣
  • 柴灣興民邨民富樓
  • 粉嶺皇后山邨皇樂樓
  • 牛頭角彩福邨彩喜樓
  • 油塘油翠苑泳美閣
  • 荃灣麗城花園2期7座
  • 將軍澳煜明苑熹明閣
  • 藍田啟田邨啟信樓
  • 藍田康逸苑康麗閣
  • 深井碧堤半島3座
  • 將軍澳雍明苑潤明閣
  • 上水寶石湖邨碧玉樓
  • 西灣河嘉亨灣5座
  • 屯門海典軒1座
  • 長沙灣麗翠苑麗榕閣
  • 荃灣環宇海灣1座
  • 鑽石山富山邨富暉樓
  • 紅磡紅磡邨紅昕樓
  • 觀塘鯉安苑鯉逸閣

污水樣本檢測呈陽性的地點：

  • 元朗洪福邨洪樂樓
  • 大圍新翠邨新芳樓
  • 大圍顯田街11號嘉順苑
  • 屯門景峰花園2座
  • 大圍美田邨美庭樓

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記者：鄧凱文

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