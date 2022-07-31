【強制檢測】65處納強檢 涉麗城花園、碧堤半島、屯門湖康警察宿舍等【附名單】
社會 22:28 2022/07/31
政府引用《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》下的強制檢測公告刊憲，要求於指定期間曾身處65個指明地方的人士接受新冠病毒核酸檢測。
因應多宗陽性檢測個案，有60個指明地方被納入強制檢測公告。另外，因應採集到檢測呈陽性的污水樣本，有5個指明地方被納入強制檢測公告。檢測公告詳情即看：【下一頁】
- 屯門大興邨興盛樓
- 大埔逸雅苑逸榮閣
- 天水圍天耀一邨耀康樓
- 天水圍天祐苑祐泰閣
- 大埔頌雅苑頌真閣
- 柴灣藍灣半島3座
- 屯門友愛邨愛暉樓
- 大埔富亨邨亨榮樓
- 秀茂坪秀茂坪邨秀賢樓
- 青衣長宏邨宏文樓
- 粉嶺景盛苑賢景閣
- 天水圍天逸邨逸浪樓
- 荃灣韻濤居A座
- 東涌逸東一邨雍逸樓
- 大埔太和邨福和樓
- 馬鞍山錦豐苑錦蘭閣
- 牛池灣坪石邨黃石樓
- 天水圍天澤邨澤宇樓
- 葵涌石籬一邨石興樓
- 屯門良景邨良華樓
- 慈雲山慈民邨民泰樓
- 筲箕灣東熹苑景熹閣
- 屯門屯門湖康警察宿舍1座
- 馬鞍山利安邨利榮樓
- 觀塘觀塘紀律部隊宿舍2座
- 鴨脷洲利東邨東茂樓
- 屯門南浪海灣5座
- 青衣曉峰園3座
- 新蒲崗采頤花園8座
- 葵涌葵芳閣3座
- 青衣長康邨康泰樓
- 黃大仙竹園北邨榕園樓
- 將軍澳尚德邨尚義樓
- 將軍澳厚德邨德安樓
- 東涌逸東二邨滿逸樓
- 慈雲山慈正邨正康樓
- 九龍城德朗邨德瑞樓
- 筲箕灣耀興道28號東盛苑
- 天水圍天頌苑頌浩閣
- 上水清河邨清照樓
- 藍田德田邨德義樓
- 秀茂坪曉麗苑曉和閣
- 柴灣興民邨民富樓
- 粉嶺皇后山邨皇樂樓
- 牛頭角彩福邨彩喜樓
- 油塘油翠苑泳美閣
- 荃灣麗城花園2期7座
- 將軍澳煜明苑熹明閣
- 藍田啟田邨啟信樓
- 藍田康逸苑康麗閣
- 深井碧堤半島3座
- 將軍澳雍明苑潤明閣
- 上水寶石湖邨碧玉樓
- 西灣河嘉亨灣5座
- 屯門海典軒1座
- 長沙灣麗翠苑麗榕閣
- 荃灣環宇海灣1座
- 鑽石山富山邨富暉樓
- 紅磡紅磡邨紅昕樓
- 觀塘鯉安苑鯉逸閣
污水樣本檢測呈陽性的地點：
- 元朗洪福邨洪樂樓
- 大圍新翠邨新芳樓
- 大圍顯田街11號嘉順苑
- 屯門景峰花園2座
- 大圍美田邨美庭樓
最新影片：
政府派發電子消費券 一文看清最新商場商戶優惠：https://bit.ly/3xdMkJc
HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7
hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9
記者：鄧凱文