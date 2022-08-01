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【工作坊】Y·PARK推免費木藝體驗班　反應熱烈火速爆滿

社會 00:00 2022/08/01

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本地木藝師用回收廢木製成大嘥鬼木雕塑。（湯致遠攝）

Y·PARK現時有開放網上預約導賞，第五波疫情緩和後更重推免費木藝體驗班，一推出就火速爆滿。園內的資源中心，將回收的各種廢木做成裝飾牆，並有展板做成本地木材檔案庫，教導市民從木紋、顏色和氣味去分辨木材。 

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Y·PARK分為多個區域，除了存放回收的園林廢物接收區，另有放置大型鎅木和分類的重型機器工作區，而切割好的木碎和木板，會置於再生木材倉庫。而戶外有鋪設再生木碎的露天休憩空間，並展示木藝師製成的大嘥鬼木雕塑。 

環保署高級環境保護主任賴峻傑表示，去年第3、4季才開放參觀，但第4季遇上疫情而暫停，改為網上工作坊，不料反應熱烈，「超額認購幾倍」；今年4、5月爆得犀利，更要額外加開導賞團。而市民參觀Y·PARK，除了學習木材知識，更可參與木藝工作坊，由導師教用器材試做木藝手作，同樣一開即爆滿。 

其實本港有不少樹木種類，回收的樹木種類多元化，園內的展示區，有展板教導市民分辨各種木材，例如大葉合歡、胡桃、櫻桃、龍柏、台灣相思、白橡等，經過人工磨蝕和木材染色等不同處理，其顏色、材質和密度都會改變。 

賴峻傑又指，現時業界已用高科技處理木材，例如3D打印技術，以電腦砌割，更為精準，連木榫都可準確完成。 

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記者 吳雋妍

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