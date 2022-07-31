【天氣預報】未來兩天最高達攝氏逾33度　本周中起下雨氣溫顯著下降【附7天天氣】

▲ 未來兩天最高達攝氏逾33度 本周中起下雨氣溫顯著下降（林宇翔攝）

連日天氣酷熱，天文台表示，星期一及星期二天氣仍然酷熱，最高達攝氏34度，應避免長時間曝曬，多補充水分，惟高空擾動會在本週中後期為華南地區帶來大驟雨，高溫天氣有望終結，下周大氣環流會調整，有利熱帶氣旋在南海生成。

本月累計共有21日酷熱天氣日子，打破1884年以來單月最多酷熱日數，未來一兩日華南風勢微弱，仍然長時間有陽光，天氣繼續酷熱，不過天文台，預料源自西北太平洋的熱帶高空擾動，會自東向西逐漸覆蓋華南地區，與其相關的大驟雨會在本週中後期影響珠江口一帶包括香港，屆時氣溫有望顯著下降，讓持續酷熱的天氣暫告一段落。

至於星期二（8月2日）的氣溫會有多高，就要視乎屆時的雲量變化（圖一）。最新的預測可參考這連結會以新視窗打開。香港九天天氣預報。

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記者：鄧凱文