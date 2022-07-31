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【上任一個月】李家超：香港不能吃老本　傲慢只會止步不前

政治 22:49 2022/07/31

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特首李家超。（李家超Facebook）

剛上任1個月的行政長官李家超，在即將出版的《紫荊》雜誌撰文指：「傲慢只會止步不前，香港不能吃老本。」他形容，香港要浴火重生，相信無論經受多嚴峻的考驗和挑戰，都能憑藉自身優勢及國家堅強後盾，一一戰勝。

李家超在署名文章中，大談履新1個月的3個感受：「第一，任重道遠；第二，萬眾一心；第三，未來可期。」他指，將帶領新一屆政府團結社會各界，繼續全面準確貫徹落實「一國兩制」、「港人治港」、高度自治方針，維護《憲法》和《基本法》確定的特區憲制秩序，維護國家主權、安全和發展利益，確保香港長期繁榮穩定。

他又指，在短短1個月內，港府舉辦多場「國家主席重要講話精神」座談會，讓官員及公務員研讀及了解講話內容，並結合各自工作範疇作深入領會，以助日後制定政策時更到位。

李家超強調，今屆政府重視「我和我們」的團隊精神，要帶給市民一個執行型政府，各問責官員要獨當一面，獨立、高效處理政策範疇內的事；同時要團結務實，積極統籌跨部門工作，要共同合作、各司其職、優勢互補、產生協同效應，打破各自為政思維。

他又指，在「愛國者治港」原則下，政府與立法會將更緊密合作，建立良性互動的行政與立法關係，增加官員與立法會議員聯繫。

另外，李家超形容，香港要謹記「發展是永恆的主題」的立身之本。他強調：「傲慢只會止步不前，香港不能吃老本，更沒有資本吃老本。我們要急起直追，把錯過的補回來，把失去的追回來，把握機遇，乘勢而上。」

不過，李家超同時相信，無論經受多嚴峻的考驗和挑戰，香港都能憑藉自身優勢及國家堅強後盾，一一戰勝。他說：「對於過往的成績，我們絕不自負驕傲；對於未來的挑戰，我們必定迎難而上。香港要浴火重生，『行而不輟，未來可期』，這句話正正是這個城市的真實寫照。」

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責任編輯：胡偉明

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