【運動員】前板球港將傷後做九巴車長　工餘時訓練盼重新披甲

▲ 前板球港隊成員伊山（左）當九巴車長，獲「夥伴車長」徐林江（右）指導。（陳靜儀攝）

前板球港隊成員伊山（Ehsan Nawaz）現年27歲，正值當打之年，惟約4年前因受背傷，無奈要休戰。休養3年後，伊山已成一家之主，為兼顧養家和復出，他決定到九巴做早更車長，每天朝5午2，放工後參加本地賽事爭取表現，盼終有一日再為港披甲。

板球在香港並非熱門運動，但在巴基斯坦卻極為流行，自2007年隨父母由巴基斯坦來港的伊山，自小愛上板球，來港後順利加入板球香港代表隊，曾在2018年擊敗阿聯酋，助港隊晉身亞洲盃。然而，突如其來的背傷卻令他無緣賽事，失去方向的伊山為養活家庭，最終決定靠送外賣維生。

一送便是3年，伊山已結婚生子，但心中一直難忘過去輝煌，「想重返賽場，但送外賣無時間操練，經朋友介紹，便決定試下入九巴『揸早更車』。」伊山在今年初加入九巴，任早更車長，每日早上5時至2時駕駛80號綫，來往大圍美林至觀塘碼頭。

伊山透露，入職初步難免遇上歧視，如有街坊惡言相向，「九巴而家咩人都請㗎，大家唔好搭佢車」，情況持續了約一星期，令他一度想過放棄。後來九巴派出「夥伴車長」徐林江觀察情況，遇到惡言相向的乘客，徐林江即時勸阻，事後亦鼓勵伊山勿輕言放棄，他才能堅持下去。伊山表示，現時街坊均已接受了他，更有乘客讚揚他行車穩定。

由於每日下午2時便可下班，現時伊山成功加入了本地板球俱樂部，公餘時間便投入操練和參加本地賽事，「我希望重回港隊，但要先回復狀態，多參加本地賽爭取表現，相信仍有一半機會能成功。」

九巴推出「夥伴車長」計劃多年，夥伴車長徐林江5年來帶過逾百名新車長，期望將經驗承傳之餘，減少車長流失。九巴表示，本月內將舉行多場招聘活動，全職車長月入可達2.5萬元。

現時九巴新車長行車首三日，均會有夥伴車長負責「跟車」指導，夥伴車長徐林江指導過逾百名新車長，他指不少新車長都是首次接載大量乘客，駕駛時難免有壓力，這時夥伴車長的開導就很重要，「新車長最常出現的情況是忘了拍卡，開不了車，有時候你提一提他，心理壓力就會細得多，乘客亦更安全。」

他又指，巴士車長出路較多，各類陸路交通均可勝任，亦導致車長容易流失。他希望透過成為夥伴車長，與新同事打好關係，長遠留住人才，「有好多時候同事走或不走，其實只差一個支持鼓勵。」

九巴現時正展開為期一個月的招聘月，本星期會舉辦網上招聘周，未來3星期，分別會於青衣、沙田、元朗舉辦招聘日。九巴表示，現時巴士全職車長平均月入約為2.55萬元，即使非華裔市民亦可報名應徵。

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記者：陳梓蔚