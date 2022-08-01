【MIRROR演唱會】協助MIRROR演員會舞蹈員　張敬軒：一切盡是team work

MIRROR日前舉行的紅館第4場演唱會發生嚴重意外，事發時一塊電視顯示板從高處墮下即時壓傷兩名舞蹈員，演唱會即時腰斬演出。

有消息指，張敬軒與MIRROR成員之一的陳卓賢（Ian）齊聘專家顧問團隊，為今次參與演出的舞蹈員提供心理輔導及支援，並由軒仔借出場地，盼協助受影響人士早日走出心理陰霾。

軒仔於今日（１日）凌晨在社交平台上發文澄清：「過程當中一切盡是team work」。

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軒仔為事件解話

軒仔前日已在個人社交網分享有關急性壓力反應的症狀及應對方法資訊，表示如受影響可參考及尋找專業人士協助。後來就傳出他親自出錢為MIRROR與舞蹈員安排酒店作休息，又親自現身陪伴眾人。

軒仔發長文為近日的說法解話：

行業之內發生重大事故，無論身處任何崗位範疇，提供能力所及之協助本來就是份內之事，況且各方眼下亦有各項事情需要按步驟處理，本來無必要多作說明，無奈各種不準確的消息日漸增多，為免引起誤會，現作簡單說明。



在事故發生以後，為了方便參與演出的各位舞者能夠得到休息和接受一定程度的情緒輔導，在當晚各種善後工作需要立即開展以及各種忙亂之中，主辦單位已立即作出相關安排。翌日我和演唱會舞蹈統籌僅協助主辦單位代為安排其他場地需要和配套，並組織臨時義工團隊（由行業內資深幕後人員、以及Mirror成員代表組成）支援交通及人力資源方面的需要，隨後聯絡專業輔導顧問義工團隊向各位演職員無償提供心理輔導和情緒支援。過程當中一切盡是team work。



其餘任何消息，若非上述所列，均不屬實。



各項善後工作都在進行當中，而各個表演單位都將面臨漫長的身體、情緒康復和自我調整的旅程，希望各界朋友給傷者及各受影響人士予更多空間，令他們在這段艱難的時候可以得到最大程度的壓力排解和舒緩。希望大家把熱切的關心和慰問化為內心的祝福和祈禱，讓他們毫無掛慮地得到治療和康復。



願平安、醫治和祝福與各位同在

▲ 張敬軒：「希望各界朋友給傷者及各受影響人士予更多空間」。

為香港樂壇付出

張敬軒向來愛錫後輩、不遺餘力地為樂壇、表演行業付出！軒仔曾出錢接手了一間歷史悠久的錄音室，避免粵語歌的年代隨著錄音室結業而完結。除了經營錄音室，也修復錄音室留下來的天王巨星錄音母帶，希望保存廣東歌的歷史。

向來愛錫後輩的軒仔早前又曾邀請一眾樂壇後輩，如：Ian、柳應廷（Jer）、COLLAR等擔任其演唱會的嘉賓，又有為Ian新歌提供意見。