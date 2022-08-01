【MIRROR演唱會調查】MIRROR演唱會監制首發聲明　「從未想過逃避責任」

▲ Mirror演唱會監制首發聲明。（馮漢柱攝）

人氣男團MIRROR演唱會嚴重事故，導致舞蹈員兩傷意外，其中李啟言阿Mo仍在伊利沙伯醫院深切治療部留醫，院方指，按照既定臨牀情况分類準則，暫列為危殆（詳情即看【下一頁】）。

演唱會監製林浩源（fran9）今日（1日）首發聲明，向傷者及家屬致歉，指從未想過逃責，之所以一直未有作出任何聲明，只是因為本人覺得比起幾位傷者所遭受的痛楚，個人受到責難並不值一提。他表示，正積極配合警方及各政府部門的內部調查。

林浩源又形容，傷者「是我此刻心中一塊重石」，惟盼他們能早日康復。他又指從事這個行業20多年，在自己主導創作的演唱會中出現如此重大事故，「實在痛心疾首」，並向傷者及其家屬、觀眾、受困擾的藝人及舞蹈員，以及合作過的夥伴致歉。

聲明原文：

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記者：黃穎津