【MIRROR演唱會】揭舞蹈員與舞台前線工作苦況　陳志雲促相關部門修改規管舞台條例

男團MIRROR在7月28日舉行的第四場紅館演唱會發生嚴重意外，舞蹈員阿Mo（李啟言）被舞台上方墜下的巨型屏幕壓傷，至今仍然在ICU留醫，事件震驚整個娛樂圈。

陳志雲連日來在其YouTube頻道的《時事短評》亦有就事件作出整合，當中除了講述舞蹈員以自僱身份接Job問題，還講及舞台製作人員多年來被壓搾的慘況。

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MIRROR的首個紅館演唱會上周舉行，在第四場演出中巨型屏幕下墜令至少三名舞蹈員受傷，其中正中屏幕重擊的阿Mo接受完手術後，據稱至今仍然出現四肢癱瘓的情況，留醫ICU。

事件受到全城關注，在個人YouTube頻道發表《時事短評》的陳志雲，連日內以MIRROR演唱會意外為題作整合及分析。

▲ （影片截圖）

職安條例單薄

在前日（7月30日）的影片中，陳志雲提到事發後各個單位反應迅速，有相關人士已經開始延聘大律師出面處理，陳志志表示：「今次事件哪個單位應該負上最終又最大責任，一定不能夠輕輕放過。演唱會主辦方大國文化和藝人管理公司MakerVille亦都應該包括在內。」

陳志雲又認為，如非發生是次意外，大家可能未有留意到香港保障職業安全和工人的法例是如此單薄。職安健條例列明，傭主須確保工作環境安全，違例者最高罰款20萬，條例適用於工廠、建築地盤和食肆以外的大部分工作地點，而工業經營場所受到《工廠及工業經營條例》規管，條例之下有30條附屬條例，規管吊船和石礦場安全等等，違例僱主最高可以罰50萬。

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雖然職安健條例幾乎涵蓋所有職業，但卻沒有具體解釋不同工種的工序責任，而過往判罰較輕，罰則亦較《工廠及工業條例》低。

陳志雲點出過往甚少發生舞台意外，而勞工處亦很少會巡查舞台：「今次反映舞台其實就像地盤一樣，工序可以相當繁複和危險，當局應該要參考工業場所，制定規管舞台的職安條例，列明舞台工程的職安指引。」

舞蹈員自僱身份缺保障

在補償方面，陳志雲指根據現有法例，僱員因工受傷可根據《僱員補償條例》索償，如果僱員因工受傷引致永久完全喪失工作能力，40歲以下僱員只會獲得96個月的收入補償，但自僱者卻不受《僱員補償條例》所保障，例如舞台工作者簽署的自僱合約，有可能不能夠獲得補償。

陳志雲道出行內的問題：「現實是演唱會舞蹈員很多時以自僱形式受聘，無得到任何福利和勞工權益保障，舞蹈員的議價能力亦較低，部分舞蹈員如果想爭取要求簽署合約，甚至會被標籤為『問題人物』，日後難以接洽工作。舞台工作者通常都需要聽從僱主安排，其實形同一個受僱者，如果勞工處介入後，判定舞台工作者為『假自僱』，就有機會獲得補償，補償一定要爭取。」

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舞台基層工資10年不變

昨日（7月30日）陳志雲再就「MIRROR演唱會意外後遺症」發表意見，再講及今次意外延伸的問題，其中包括從事舞台及後台製作的工作環境之惡劣。有行內人透露，現時外判商承接的工作都會被主辦方壓價，而節省下來的成本都要由基層員工來承受。

疫情持續兩年，行內多類型公司包括搭台、機械工程、音響、屏幕等，都因為沒有演出和展覽而流失大量人手，陳志雲謂：「再加上待遇差，難以吸引行內人回流，這行一向以散工（炒散）為主，日薪一般為700至800港幣，基本工時為9小時，加班薪金每小時80元，這個薪酬水平近10年來幾乎零加幅，工時卻以12小時起跳，令更少人願意重投舞台製作或者入行。演唱會門票卻越賣越貴，但從事舞台製作的人並未受益。」

講到踩台綵排的問題，行內人表示一般紅館入台時間偏短和較趕急，所以演出前通常會在紅館外搭建和演出時一模一樣的舞台，讓表演者在外面踩台進行綵排，陳志雲續謂：「今次MIRROR演唱會主辦方未有做到相關步驟，演唱會由原定7場加至12場，主辦方並無加訂場地，而是透過直接縮短舞台搭建時間達至，因為縮短了時間，行內好多師傅都做到無得瞓，但是否因此而出現問題，現在難以定奪，希望調查工作早日完成，還傷者一個公道，和令舞台這個表演場地變得更加安全。」