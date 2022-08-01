【求職CV】Bill Gates18歲求職履歷曝光　哈佛新生應徵程式員索4.7萬月薪

▲ Bill Gates公開18歲時的求職履歷表。

編修履歷（CV）對於找工作的成敗，可說是扮演舉足輕重的角色。65歲微軟（Microsoft）聯合創辦人比爾蓋茨（Bill Gates），身家超過1000億美元，是美國商業雜誌《福布斯》全球富豪榜的常客，他早前就在LinkedIn上公開18歲時的CV，他更謙虛表示，不管是應屆畢業生或大學輟學生，相信CV都會比他48年前的更好。

Bill Gates在社群網路服務網站LinkedIn上載了他在48年前、即1974年時的求職履歷表，仔細看看Bill Gates的履歷表，可見頁面設計及內容相當簡潔，包括基本的個人資料、學歷、活動經歷、期望職位及薪金。有趣的是，當時求職者都會列明個人身高、體重等資料，他說自己身高約1.78米，體重130磅。

他有意應徵的職位是系統分析員及程式員，當時的Bill Gates是美國哈佛大學的一名新生，他在作業系統結構、數據庫管理及電腦圖像等科目，均獲得A級佳績。

▲ Bill Gates公開自己18歲時的求職履歷表。（網上圖片）

此外，他在高中時主導一項為高中編程的專案，因此獲得1萬美元以上的收入，還跟已故微軟聯合創辦人Paul Allen合作，為運輸工程師設計一項研究交流交量的系統，可見年紀輕輕的Bill Gates已充分展現相關方面的天賦。

期望薪金方面，Bill Gates要求1.2萬美元（約9.4萬港元）年薪，現時看來並不高，但若根據通脹比率調整估算，相當於現時要求7.1萬美元（約56萬港元）年薪，即每月薪金為4.7萬港元。

不過，明顯地這份CV最終沒有發揮作用，因為在1975年，Bill Gates就決定輟學，全心投入創業，與Paul Allen創立微軟，一步步成為科技巨頭。

撰寫履歷表4大重點

定期審視、重新編修履歷表是非常重要。履歷表，就像促銷宣傳品一樣，都是有「保存期限」的。履歷表反映出你個人，你一定不希望面試官認為你呈現的履歷過時。「世界公民文化中心」過往曾撰文教授檢視履歷表的4大重點。

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責任編輯︰王明芳