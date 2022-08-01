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【MIRROR演唱會傷者】 阿MO父母探病後離開　父雙手抱拳表達謝意

社會 10:23 2022/08/01

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熱門 李啟言 MIRROR演唱會 DSE 超市大搜查 白色強人II 消委會 1萬消費券 靚太安樂窩 升中面試 小一派位

舞蹈員李啟言仍留醫，接受兩次手術後暫時情況危殆。(曾耀輝攝)

人氣男團MIRROR演唱會嚴重事故，導致舞蹈員兩傷意外，其中李啟言仍留醫，接受兩次手術後暫時情況危殆；有傳媒拍攝到李啟言父母到醫院探病後離開，父母沒有回答記者提問，父親雙手抱拳，表達謝意。港府關注事件，指會為傷者提供協助及調查事件，康文署會成立工作小組檢視成因，需時數周完成工作。文化體育及旅遊局局長楊潤雄表今日（8月1日）表示，調查最少需時數星期，期望一至兩個星期有初步結果。

楊潤雄接受電台訪問時指，會調查事故是由人為疏忽所致，抑或是機關出現問題，知道問題後再跟進，目前不宜估計誰人或哪一個機構需要負上責任，否則會不公平，影響日後追究。

目標當然希望一至兩個星期，一些基本事實或大致上原因能說得出來，但大家要明白，去檢視如鋼索斷了，到底是金屬疲勞、被物件碰到割斷了，還是甚麼原因，其實每一個環節要做檢測，當中需要時間嗎，當中有很多環節，知道社會上好多市民心急，要根據事實和科學

他又稱，不同部門正展開調查，包括康文署、勞工處等根據自己部門負責的法例跟進，亦會有機電署及結構工程等專家參與。警方昨日到紅館搜證，勞工署會調查僱主有否適當保護員工，康文署會負責找出事故原因及改善將來舉行的演唱會流程。

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責任編輯：余思嵐

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