【MIRROR演唱會】監製Fran9首發文回應事件　林浩源：對本人和我的團隊是沉重打擊

MIRROR演唱會在第4場發生嚴重意外，當中受傷舞蹈員阿Mo李啟言現時仍在伊利沙伯醫院深切治療部留醫，按照既定臨牀情况分類準則，暫列為危殆，維生指數穩定。

是次MIRROR演唱會監製Fran9（林浩源）未就事件作任何公開回應。意外後，他受網民指責，同時各大媒體報道有聲稱幕後工作人員爆料，疑矛頭直指Fran9一直未有正視演出問題。

直到今天（8月1日）早上，Fran9在個人社交平台發文，首次回應是次意外事件。他首先寫道，因為警方及各政府部門正調查此事，現階段並不宜發表評論：

本人乃MIRROR WE ARE LIVE CONCERT 2022演唱會之監制fran9。 本人作為今次演唱會之監制（製），發生如此嚴重的事故，正積極配合警方及各政府部門的內部調查，現階段並不適宜發表任何評論。由始自終 本人從未有過逃避責任的想法，之所以一直未有對外界作出任何聲明，只是因為本人覺得相比幾位傷者所遭受之痛楚,個人受到責難並不值得一提。傷者是我此刻心中一塊重石，惟盼他們能早日康復。

▲ MIRROR演唱會第4場演出不幸發生嚴重意外。（經濟日報圖片）

然後他對網上流傳的猜測指：

直到昨日，見到網絡上出現越來越多不符事實的揣測及言論，故有必要聲明，網上流傳諸多描述均非事實，本人對於一切非事實的指控保 留追究的權利。 今次演出對我本人和我的團隊而言，是一次沈（沉）重打擊，從事這個行業二十多年，竟在自己主導創作的演唱會中出現如此重大事故，實在痛心疾首。惟盼傷者能順利康復，其他一切，自有塵埃落定之時。

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最後他向傷者家屬道歉：

再一次向傷者及其家屬致歉,向所有目睹這次事件的觀眾致歉，向因此受到困擾的藝人、舞蹈員致歉，向我所有合作過的夥伴們致歉。 為傷者祈禱，一定一定要好起来。

其實Fran9在TVB導演，後來成演唱會監製，在行內屬資深，曾為陳奕迅、郭富城、鄭秀文、容祖兒、達明一派、C AllStar等製作大型演唱會，而今次是Fran9首次與MIRROR合作。

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