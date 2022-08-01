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【演唱會事故】工作人員墜下後送院不治　PSY憑《江南Style》走紅巡唱爭議聲不斷

娛樂 11:12 2022/08/01

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近日有關演唱會的事故不斷，因一曲《江南Style》而火速走紅的南韓歌手PSY近日舉辦「Summer Swag 2022」演唱會，可惜驚傳當中有一名27歲蒙古籍工作人員，不慎從15米的照明高塔跌落，送院後證實不治。

【MIRROR演唱會傷者】 阿MO父母探病後離開　父雙手抱拳表達謝意

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疑不慎滑倒

根據韓國警方表示，該名男子為演唱會工作人員，受雇於演唱會的承包商，事故發生於江陵體育館拆除工程中，該名工作人員在拆除演唱會舞台鋼結構時，不慎從15米高台墜落後心跳停止，緊急送醫並宣告不治。

有推測指，該名工作人員可能是因不小心滑倒而引致事故發生。

而PSY的經紀公司P-Nation已在昨日（7月31日）證實消息，並向死者家屬致上最深切的哀悼。

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「濕身」演唱會

PSY今次舉行演唱會引起不少爭議，除了因在疫情期間舉行超過10場的巡迴演出外，是次舉辦的「濕身」演唱會更有超誇張的水炮環節，由於PSY曾透露每場演唱會消耗高達300噸的飲用水，加上今年韓國出現嚴重乾旱問題以致部分受災地區用水不足，令其「過度用水」的行為惹人批評，PSY則解釋夏天用水對觀眾來說是一種解放。

《江南Style》

PSY早前推出新專輯，邀請多位藝人合作，譬如：秀智、華莎、Jessi、Crush等。至於其歌曲《江南Style》MV創下40億點撃，十分厲害。

撰文 : TOPick柴犬出動

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