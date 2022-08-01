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【本地展覽】《古惑仔》漫畫30周年紀念回顧展　倪匡提字畫作限量發售【內附地址】

休閒消費 15:06 2022/08/01

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《古惑仔三十載之氣吞銅鑼灣》展覽至8月28日。（圖片Amaz by Lokianno fb）

過往本地曾經有過不少經典漫畫，例如《龍虎門》和《中華英雄》等，當然亦少不了於1992年創刊的《古惑仔》，雖然該漫畫推出時被受議論，但亦無阻由鄭伊健主演的電影版於1996年推出時，票房一時無倆。不經不覺今年踏入《古惑仔》漫畫30周年紀念，於銅鑼灣舉行回顧展，當年看過漫畫的朋友可不要錯過。

找來不少漫畫家為古惑仔重新造像。（攝影：何偉雄）

元祖港漫《古惑仔》於1992年4月創刊，經歷了28年的連刊後，主編牛佬（文啟明）及主筆倫裕國於2020年4月把《古惑仔》揮下最後一筆，為書中主角陳浩南寫上句號。 

難得的是可以看到當年電影的Polaroid造型照片。（攝影：何偉雄）

今年是《古惑仔》創刊30週年，於銅鑼灣的Exhibit-Shop概念藝術玩具展覽店Amaz By Lokianno舉辦《古惑仔三十載之氣吞銅鑼灣》展覽，場內設有多個打卡位和展出多項《古惑仔》的珍藏品及主題精品，以答謝一眾港漫及《古惑仔》的忠實粉絲。

難得的是可以看到當年電影的Polaroid造型照片。（攝影：何偉雄）

當中的展品自然少不得是原庄畫稿，手寫原稿紙故事設定、當年鄭伊健和黎姿和這套電影而拍攝的Polaroid造型照片。還有邀來不少漫畫家重新繪上心目中的古惑仔角色，甚至邀來artists以線和acrylic於帆布上繪上陳浩南這角色。但最珍貴和特別的當然是有著已故作家倪匡提字的畫作發售，限量10張，絕對值得珍藏。

此外，展覽亦道出漫畫歷史，包括經歷過3位主筆，電影版原定主角是劉德華，而不是鄭伊健等，加上有tee、腕錶、甚至紅酒發售，fans們應該可以滿載而歸。

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Amaz By Lokianno《古惑仔三十載之氣吞銅鑼灣》展覽

日期：即日起至8月28日
時間：12：00nn-8：00pm
地點:Amaz by Lokianno/銅鑼灣Fashion Walk京士頓街2-4號
免費入場

記者：何偉雄

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