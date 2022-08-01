【明日戰記】古天樂瞓製作香港首部科幻片　穿道具裝甲演出體溫高達40度

由古天樂任總監製及主演，吳炫輝執導並由劉青雲、劉嘉玲、姜皓文、謝君豪主演，以及張家輝友情客串的科幻電影《明日戰記》將於8月25日上映，《明日戰記》為第46屆香港國際電影節開幕電影，電影節放映場次今天（8月1日）正式售票，終極海報亦同步曝光。

一向鍾情科幻片的古天樂今次瞓身落力製作香港首部科幻片，希望《明日戰記》的製作均是出自本地團隊，當中古仔和青雲身上的動力裝甲由曾參與過荷里活電影的本地概念設計師製作。

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導演吳炫輝便稱：「單是頭盔已多達200個組件，裝甲最大的難處在於需要讓演員着上身外更能自如活動。」因此整個團隊都花費了巨大心機來製成這套動力裝甲。

成就一齣科幻電影，克服重重困難和挑戰在所難免，高溫天氣與裝甲，絕對是古仔與青雲的大敵。

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不能隨時去洗手間

古天樂回憶穿着裝甲時彷彿都有股熱氣湧上來，他坦言：「拍攝《明日戰記》的確辛苦，身上的動力裝甲超過33磅，而且有很多動作戲及正值炎熱天氣，印象最深是首次着上裝甲時，每次都要花半小時以上，即便熟練後都需時15分鐘。」

劉青雲同樣表示：「必須要非常有動力才能穿上這套動力裝甲，身體會經常感到很重，很多時拍攝完都要做很多伸展運動。」而且拍攝時古仔和青雲不能隨意卸甲，而為了捉緊拍攝進度又不能隨心去洗手間，可見演員之苦。

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體溫高達40度

當時拍攝與近日炎熱高溫天氣相近，穿上厚厚侷促的戲服，體溫高達40度絶不誇張，每天近乎中暑邊緣。

古仔對自己當時降溫一幕印象極深刻，他笑言：「很記得當時在片場有3部冷氣，分別有3條喉對着我，青雲望着我便說：『你都黐線！這樣子來降溫。』所以大家應該能幻想到 車中又焗、環境又狹窄、雲台又不停在移動，不能除衫、不能去洗手間的感覺有多麼的特別，是我從影以來從未有過的體驗。」

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