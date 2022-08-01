【助人自助】媽媽為自閉女開餐廳向長者派飯 方健儀：飯盒背後人性的光輝

▲ 方健儀都參與派飯活動。

大暑日下午，35度的高溫，我到長沙灣一間社企餐廳當義工派飯。

餐廳老闆娘宋太是一位有故事的人。患有自閉症和輕度智障的女兒，畢業兩年後仍未能找到工作，當時碰巧有間餐廳找人頂手，宋太便接手開設「喜樂餐飲教室」。縱使經營困難，她仍堅持聘請自閉和智障的朋友仔，給予工作機會，助他們融入社區，及派飯予區內有需要的長者解困。

做義工當日，我遇上「廚房小師傅」榮希。宋太形容他初來時性格固執，做事我行我素，同事都害怕他。但經過悉心教導，眼前的榮希已大大改善，下廚時全程面露友善笑容，精心炮製供應300多人的飯盒餸菜：雲耳蒸雞配翠玉瓜。餸菜香氣撲鼻，即使義工們已吃飽才工作，也口水直流。

最新影片推介：

我自告奮勇負責舀飯，因為自以為每晚舀飯予丈夫，是熟手技工。可是我太小覷這個過程，從巨型飯箱舀出300盒飯，是對臂力、腰力及耐熱的考驗；再平均地在每盒飯放上雞件、翠玉瓜及餸汁，更是一大學問。

飯盒完成組裝，老友記已在餐廳外排隊，人龍最長時有30多人。烈日當空下，對領飯者及義工都是一大挑戰。因此我們汗流浹背地加速入飯、送上物資，亦不忘祝福老友記要身體健康。派完飯盒，夕陽西下，除下圍裙，我裏裏外外都濕透了。

我知道第5波疫情至今，宋太在太古基金「信望未來」計劃的支援下，已派發2萬多個飯盒。疫情令大家心中有不少鬱結，派飯的人也扛着不快的故事，例如宋太的女兒未能融入社會，一批領飯長者活於貧窮綫下，但看見宋太仍堅持熱心助人，老友記聽到祝福後笑逐顏開，這些人性光輝足以驅走我心中的不快，這也是我盡綿力幫助別人的動力。

全文刊於《晴報》，原題為一個飯盒 一道人性光輝