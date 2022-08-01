【食用安全】水果發霉切掉照食？ 專家揭2類食物罹肝癌機率高

部分人見到水果變爛發霉捨不得丟，但台灣毒物科專家表示，此舉不只傷腸胃，且囤積到一定的劑量還可能誘發癌症。他更點名除蔬果外，有兩類食材一旦發霉，進食恐產生一級致癌物黃麴毒素，引發肝癌機率超高。

據台媒報道，毒物科專家招名威在其社交平台稱，水果發霉一定要扔掉，解釋水果含有機酸比例較高，在適當狀況下保鮮時間能比蔬菜長，因有機酸能減少細菌繁殖，但若是發霉，無論是何種顏色的黴菌，都要立刻丟掉絕不食用，進食可能造成腸胃道負擔、腹瀉，長期食用也會引發腸胃道疾病。

招名威更點名，如果是堅果類、玉米類食材發霉，要格外小心，因可能含有黃麴霉菌，其能產生一級致癌物黃麴毒素，

只要吃下肚，就一定會累積在肝臟裏，不易排出，只要累積一定的劑量，引發肝癌的機率就超級高。

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他稱，民眾不須恐慌，購買當下觀察堅果或玉米外在沒有發霉、堅果殼緊閉，且保存期限沒超過，應該是安全可食用。

此外，招名威也提醒，當發現「麵包」上頭有黑色、橘黃色或黃色的發霉斑塊就別再吃！這種霉菌的菌絲較長，容易遍布整個麵包，即使切掉一部份，肉眼也無法確定這些菌絲是否已長到其他地方，因此不能吃、必須丟掉。

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責任編輯：羅嘉欣